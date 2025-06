Toros en Las Ventas de Madrid por San Isidro, en directo: última hora de Manuel Escribano, Joselito Adame y Alejandro Peñaranda hoy

Sigue en directo la última hora de la corrida de toros en Las Ventas de Madrid por la fiesta de San Isidro con Manuel Escribano, Joselito Adame y Alejandro Peñaranda hoy.

Tardo en el caballo y distraído en banderillas se mostró el primer toro de la tarde, Tostonero de nombre. Esperemos que no haga honor a su nombre.

Poca firmeza mostró Esaú Fernández en el inicio de faena. El toro continúa su defecto de la poca fijeza, y el sevillano no termina de colocarse. Al natural el toro va, aunque sin gran transmisión, y se encuentra por ahí más cómodo Fernández. Aunque por ahí se queda corto pronto, y poca historia tiene el animal, que más que embestir, pasa.

Mientras sopla el viento, comienza el toledano por bajo. El toro se lo piensa en cada cite, no humilla ni por asomo y mira de forma desafiante. Es cambiante durante toda la faena, y acaba rajándose del todo. Complicada papeleta para un Gómez del Pilar que lo intentó pero sin posible lucimiento, porque no se le podía hacer el toreo por derechazos o naturales. Macheteo y a matar. Bien Noé ahí.

Por bajo empieza Gómez del Pilar en un vibrante inicio. Fundamental que no le toque la muleta, complicado por el viento, aunque lo consigue el toledano. Complicado era al natural, donde solo aguantaba dos y el de pecho. Aunque por la diestra va acortando recorrido cada vez más. Muy valiente el torero, que sacó muletazos meritorios tapándole la cara y tragando un mundo. El toro fue encastado, pero también muy complicado, de ahí el mérito del torero.

No fue bravo en varas, pero además fue un desastre la labor del picador.

El sexto sale desentendido de la muleta y con muchísima fatiga, como si le costara respirar. No es bravo, pero esos puyazos no ayudaron a mejorar su condición. Nulas opciones tuvo Miguel de Pablo, que resultó prendido porque el toro estaba ya a la caza. Alargó en demasía la labor.

Perfecto técnicamente estuvo Peñaranda. El toro empezó a bajar la persiana tras la tercera serie, pero siempre le dejó la muleta puesta con el toque preciso. Intento echar la gracia que el animal no tenía. Terminó por bernadinas sin montar la muleta, intentando calentar al público.

El toro acabó haciendo un amago de rajarse, pero no paró de embestir en ningún momento.

Tras la devolución de trastos, comienza el sevillano por estatuarios. El toro no para de mugir, pero continúa yendo. En la primera tanda sevillano empieza a descomponer, doblándose en alguna ocasión de manos, pero eso no hace que no vaya. El viento molesta mucho, y cuesta encontrar la distancia del toro. El de Lagunajanda humilla, aunque a veces pega un cabezazo al final del muletazo, lo que aumenta cada vez que le toca la muleta.

El primer puyazo fue criminal. Y no mejoró mucho el segundo. “Un navajazo le han metido a navajero”, se escucha. Pues eso.

Bueno fue el inicio por bajo del conquense. Le dio distancia Alejandro, y el toro empezaba bien, pero no terminaba de meter la cara y era soso. Hay que dejársela puesta y tirar, con temple. Y eso hace Peñaranda, que logra que no le toque la muleta, y mete así al toro en la muleta. Terminó por ayudados por alto. Dejó una buena estocada, de perfecta ejecución.