«He disfrutado como hacía tiempo que no lo hacía» en Sevilla

La Feria de San Miguel de Sevilla ha comenzado este viernes con toros de la ganadería de Victoriano del Río lidiados por Juan Ortega, David de Miranda y Pablo Aguado, con una plaza de la Real Maestranza que ha agotado las localidades disponibles y presentaba un lleno de público dispuesto a disfrutar de las faenas de estos tres diestros, encargados de abrir los festejos.

Juan Ortega de ha salido al ruedo vestido de Purísima y Oro, de Rosa y Oro David de Miranda y de Rojo Sangre de Toro y Azabache el diestro Pablo Aguado.

Tras el paseíllo inicial, la plaza al completo ha guardado un minuto de silencio en memoria de María del Mar Tristán, miembro, subdiretora y heredera de la Banda del Maestro Tejera, fallecida el pasado mes de agosto tras no superar una larga enfermedad. Un silencio sólo roto por el sonoro aplauso del público en su recuerdo, en este emotivo momento.

Abría la tarde Juan Ortega con el toro Ebanista, un ejemplar justo de fuerza pero que se vino arriba con el transcurrir de la faena, consiguiendo David de Miranda la primera oreja de la tarde tras matar a un segundo toro al que se arrimó muchísimo. El tercer toro tuvo que ser devuelto por partirse un pitón al colisionar contra el burladero del tendido cuatro. Pablo Aguado hizo muy buena faena con su sustituto, un toro muy hondo, pesado y complicado, matándolo con un espadazo por lo alto.

Otra oreja la cortó Juan Ortega con el cuarto toro y David de Miranda se ganó la ovación del público con un complicado quinto toro. Pablo Aguado brindó el sexto toro al picador Salvador Núñez por su despedida tras 35 años de trayectoria profesional, mientras en el tercio de banderillas, el toro cogía a Francisco Javier Sánchez Araujo, trasladado a enfermería.

David de Miranda valoraba la tarde de manera positiva, porque como razonaba, no se puede salir todas las tardes por la Puerta del Príncipe, destacando tras la oreja cortada que la tarde le deja unas «sensaciones muy buenas», más aún cuando se trata de la Feria de San Miguel de Sevilla; después de darlo «todo» en el ruedo y de que los toros no se lo hayan «puesto fácil».

Juan Ortega manifestaba de su lado que esta primera tarde de la Feria de San Miguel ha disfrutado «como hacía tiempo» que no lo hacía en la plaza de la Maestranza, destacando respecto a la oreja lograda que al fin contó con un toro que le ha permitido «expresarse» de la mejor manera en el coso del Baratillo, en alusión al cuarto de la tarde.

Pablo Aguado no ocultaba estar «contrariado» con el lote que le ha tocado en suerte, pero a la par se mostraba abiertamente «feliz» por el esfuerzo desplegado y por no haber «dejado nada dentro». El diestro, así, aseguraba que también lo ha «dado todo» en esta primera tarde de la Feria de San Miguel de Sevilla.

Hablaba además el ganadero Pablo del Río, contento en líneas generales con el comportamiento de sus ejemplares, en especial con el cuarto toro, pero lamentando que el tercero fuese devuelto tras partirse un pitón al colisionar contra el burladero. «Era un toro con muy buena reata», ha manifestado.