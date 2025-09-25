Los duelos toreros llenan de expectación la gran cita taurina de la Feria de San Miguel

Sevilla, la ciudad a la que a todo el mundo le apetece venir. Ese puede ser el eslogan de una campaña de cualquier empresa de turismo nacional, internacional, taurino o de apoderados. Algo que se ha convertido en una realidad y para comprobarlo tan sólo ... hay que darse una vuelta por el centro histórico. Pero no solo hablamos de turismo de monumentos, sino de visitantes que vienen buscando experiencias y vivir algo tan grande como es una tarde de toros en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y por supuesto la plaza de los toreros.

Se prevé que en esta Feria de San Miguel se batan récords de taquilla debido al acertado elenco elegido por la empresa Pagés, y al estado de gracia de la mayoría de los actuantes en esta temporada que va tocando a su fin. Destaca el cartel del día 28 donde conseguir una entrada se ha convertido en algo harto complicado hasta para los más astutos profesionales del pillaje. Ese día se baten el cobre los dos gallos del corral: Morante y Roca.

José Antonio Morante Camacho 'Morante de la Puebla' lleva casi 30 años de alternativa y nos está deleitando con la expresión más sublime del toreo en el mejor año de su carrera, sin duda, en lo que a número de triunfos en importantes plazas se refiere. Las sensaciones al verlo son pura emoción, de tal manera que durante esta temporada, cuando ha estado anunciado en cualquier ciudad o pueblo, se ha convertido la cita en un evento social. Un 2025 de triunfos sonados en Sevilla, su primera Puerta Grande en Madrid, Pamplona, El Puerto de Santa María... Fue en esta última donde definitivamente el pique entre el cigarrero y el peruano terminaría de estallar, encendiéndose la mecha con el veto en Santander y terminado con la famosa frase del purito en la plaza gaditana tras el polémico quite de Roca recriminado por Morante. Sea como fuere es el momento del toreo de arte, y los tendidos así lo demuestran. Pero no hay que olvidar al Roca rey de las taquillas por su raza, valor y entrega. Y sus diez años de alternativa acercando a todo tipo de público, sobre todo al joven, a conocer nuestra fiesta. Por lo tanto el duelo está servido y la afición de Sevilla será testigo.

Por supuesto, sin pasar por alto al novillero de la casa, el de la empresa, donde están depositadas las ilusiones de los buenos aficionados. Y es que el toricantano Javier Zulueta tiene un gusto toreando que supura escuela sevillana y como dijo en la entrevista firmada en 'La Taurina' del pasado 8 de septiembre, intentará sorprender a su padrino y a su testigo en el día de su alternativa. Todo ante toros de Núñez del Cuvillo, por lo que sobre el papel no hay nadie que se quiera perder la cita, con Morante y Roca Rey recuperados de sus diferentes dolencias en los numerosos percances de este largo y feriante verano que nos acaba de dejar.

En el punto de mira

Todo comenzará esta tarde, cuando a las 18:30 horas rompa el paseíllo y suene la banda del Maestro Tejera que mirará más que nunca al cielo en este fin de temporada, ya que el pasado mes de agosto nos dejaba su joven y prometedora subdirectora, María del Mar Tristán. Y lo hará para disfrutar del cartel donde se vuelven a juntar los dos toreros del punto de mira, los dos emisarios de la escuela sevillana llamados a luchar por el cetro de Morante. Se vuelven a ver las caras Juan Ortega y Pablo Aguado por enésima vez en esta temporada, pero ésta con sabor a examen final de la campaña. Ortega llega tras un verano modo 'montaña rusa', por lo que la afición espera que tenga su tarde, pare el tiempo con el percal y ese toreo que es seda pura. Si hablamos de Aguado, puede ser que estemos ante su temporada más regular, tras triunfar en innumerables tardes con ese concepto tan clásico y exquisito donde todo lo que hace tiene sabor: la largura en su trazo sumada al temple es pura emoción.

En el cartel irá de segundo espada el triunfador de la Feria de Abril de Sevilla, con permiso de Pepe Moral, que no es otro que David de Miranda. El torero de Trigueros ha entrado por la vía de la sustitución, al no superar José María Manzanares sus dolencias al fracturarse la octava costilla izquierda en Murcia. Miranda llega cogiendo galones de figura en el mejor momento de su carrera, tras un espectacular verano donde no ha cogido todas las sustituciones que se ha merecido, pero demostrando la verdad de su toreo allá donde se le ha llamado o se le ha dado la oportunidad. David es un torerazo, lleno de registros, con la versatilidad de la raza y la pureza según convengan. Por lo que el cartel de este viernes con los madrileños hierros de Victoriano del Río y Toros de Cortés se ha convertido en un auténtico lujo para los sentidos.

La del sábado es una corrida de aficionados, donde a poco que se dejen los toros de la ganadería salmantina de Garcigrande deben de pasar cosas. Llega Talavante queriendo reivindicarse en el final de la temporada, en el año que ha vuelto a triunfar en San Isidro, pero necesitado de otro pelotazo en este 2025. Él tiene capacidad para lo que quiera, y ahí está la cuestión. Pero el 27 de septiembre todas las miradas se ciñen en Daniel Luque y Borja Jiménez, dos toreros sevillanos del gusto de la afición y capaces de hacer embestir a todos los toros. Luque lo tiene todo, no es este un año de sonados triunfos para el de Gerena. Sigue siendo de los toreros más completos del escalafón y seguro no se va a dejar nada dentro desde el capote hasta terminar con sus 'luquesinas'. Si Luque está en el cartel algo pasa, se ha convertido en el torero vivo en el imaginario colectivo de la afición sevillana, ese que nadie quiere dejar de ver ninguna temporada.

De presente y con futuro

Al de Espartinas tuvimos la oportunidad de entrevistarlo esta misma semana en las páginas de este periódico, dejando claro que abrir la Puerta del Príncipe por primera vez como matador de toros es algo que le quita el sueño. Es de los toreros más regulares del escalafón y cuenta prácticamente sus tardes por triunfos. En este 2025 ha conseguido su tercera Puerta Grande en Madrid, el indulto por primera vez en la historia de Bilbao de un toro y encima de la ganadería de la Quinta, una memorable faena de dos orejas en Sevilla, entre otros hitos. Se ha convertido en un torero indispensable en todas las ferias de importancia debido a su conocimiento de la técnica, su versatilidad delante de los toros y su especial gusto cuando cuaja al animal. Es un torero de presente con muchísimo futuro, de sevillanas maneras con raza salmantina.

Estos son los mimbres de una rematada Feria de San Miguel, de tres días de restaurantes llenos, de velá del barrio del Arenal y de fiesta en el coso del Baratillo. Todo el mundo quiere venir a Sevilla, y septiembre se ha convertido en un mes en el que se sabe explotar las posibilidades de una feria que aún podría ser más grande. La suerte está echada y en ABC de Sevilla se lo vamos a contar. Si los toros embisten vamos a disfrutar mucho de esta feria que prevé cuelge el cartel de «no hay localidadades».