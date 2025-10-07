Suscríbete a
ABC Cultural

La hora de la verdad

Frenar la censura taurina: el mejor homenaje a Fernández Vara

Imperó el sentido común en el PSOE en un mal otoño para Urtasun: la propuesta animalista se tumbó y Morante llenará dos veces la Monumental el domingo

El PSOE tumba la ley antitaurina con su abstención

Paseíllo en Las Ventas el pasado domingo
Paseíllo en Las Ventas el pasado domingo Efe
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

No es este otoño propicio para la lírica urtasuniana, esa que se desgañita en salmos ideológicos de redención animal. El Congreso de los Diputados acaba de devolver al chiquero de los mansos una Iniciativa Legislativa Popular que pretendía encadenar la tauromaquia, condenarla a la ... censura. No, no son otoños propicios para Urtasun. El próximo domingo Las Ventas colgará el cartel de 'No hay billetes' por partida doble: cincuenta mil almas colmarán los tendidos, mañana y tarde, atraídas por el magnetismo de Morante, organizador de un festival pro monumento a Antoñete, una de las grandes izquierdas (en todos los sentidos) del toreo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app