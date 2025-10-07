Suscríbete a
El PSOE tumba la tramitación de la ley antitaurina y los toros seguirán siendo patrimonio cultural

La abstención de los socialistas y el voto en contra de PP y Vox frenan la iniciativa popular que pretendía eliminar el blindaje de la tauromaquia

Corrida de toros en la Plaza de las Ventas
Corrida de toros en la Plaza de las Ventas Guillermo Navarro
Madrid

La tauromaquia seguirá siendo patrimonio cultural. El Congreso de los Diputados rechazó este martes tramitar la iniciativa legislativa popular (ILP) antitaurina impulsada por la plataforma No es mi cultura, por la abstención del PSOE, que durante meses se había movido en la ambigüedad. Hacía falta ... el voto favorable de los diputados socialistas para que continuara su debate en la Comisión de Cultura. Así las cosas, PP y Vox lograron frenar la ofensiva de los antitaurinos para derogar la ley que blindó en 2013 la Fiesta como bien cultural.

Sobre el autor Jaime G. Mora

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCM y Máster ABC

