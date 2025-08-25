¿Dónde reaparece Morante de la Puebla?: movimientos ganaderos para ir a Almería

Esta funcionalidad es sólo para registrados

25/08/2025 Actualizado a las 12:34h.

«¿Qué se sabe de Morante?», la pregunta circula de móvil en móvil, de llamada en llamada, de mensaje en mensaje. Y ahí llegan los comentarios de unos y otros, casi todo rumorología y, sobre todo, un deseo superior de su pronta vuelta tras su ... cornada en Pontevedra. La afición está pendiente, con la maleta preparada para pisar la tierra de su reaparición. ¿Dónde será? De momento, esta tarde en Almagro lo sustituye Talavante. Tampoco estará en Cuenca, según acaba de comunicar Maxitoro... Las siguiente: Almería, donde según ha podido saber ABC, su equipo ha estado mirando toros en el campo y ha elegido tres del Vellosino que ocuparían el lugar de los del Parralejo. Otros tres serían de Álvaro Núñez. Este movimiento muestra su evidente deseo de estar en la Feria de la Virgen del Mar, de su compromiso por vitalizar esta feria que lucha por recuperar la empresa Lances de Futuro.

El cartel del coso almeriense, inaugurado por Lagartijo y Mazzantini en 1888, lo completan Fortes y Juan Ortega el día 28. Un hermosísimo cartel, de máximo atractivo. El viernes 29 se anuncian Diego Ventura, Alejandro Talavante y Pablo Aguado, con las cámaras de Canal Sur presentes. Las ganaderías: Cortés de Moura y El Pilar.

Estas son todas las citas que le aguardan a Morante de la Puebla, que se ha probado en el campo y continúa con sus citas con el fisio:

-28 de agosto. Almería, con Fortes y Juan Ortega. Tres toros del Vellosino y tres de Álvaro Núñez.

-29 de agosto: Alcalá de Henares, con Marco Pérez y Olga Casado. Toros de Aimé Gallón.

-30 de agosto: Linares, con Pablo Aguado y Manuel Román. Toros de Juan Manuel Criado.

-31 de agosto: San Sebastián de los Reyes, con Manzanares y Olga Casado. Toros de Zalduendo.

-1 de septiembre: Palencia, con Manzanares y Pablo Aguado. Toros de Núñez del Cuvillo.

-2 de septiembre: Colmenar Viejo, con manzanares y Juan Ortega. Toros, de conde de Malde.

-3 de septiembre: Melilla, con Juan, Ortega y Olga Casado. Toros de Manuel y Antonio Tornay.

-6 de septiembre: Aranjuez, con Juan, Ortega y Pablo Aguado. Toros de Juan Manuel Criado.

-7 de septiembre: Villanueva del Arzobispo, con Diego Ventura y Alejandro Talavante. Toros de Juan Pedro Domecq, y María Guiomar Moura (para rejones).

-8 de septiembre: Don Benito, con Ventura y Emilio de Justo. Toros de Virgen María.

-9 de septiembre: Navalcarnero, con Borja, Jiménez y Jarocho. Toros de David Ribeiro Telles, Vellosino, Castillejo de Huebra, Daniel Ruiz, Monte La Ermita, y Domingo Hernández.

-12 de septiembre: Valladolid, con Roca Rey y Marco Pérez. Toros de Garcigrande.

-13 de septiembre: Albacete, con Paco Ureña y Roca Rey. Toros de Daniel Ruiz.

-14 de septiembre: Muro, con Javier Conde y Marco Pérez. Toros de diferentes ganaderías.

-15 de septiembre: Murcia, con Manzanares y Juan Ortega. Toros de Daniel Ruiz.

-18 de septiembre: Guadalajara, con Manzanares y Talavante. Toros de El Capea.

-19 de septiembre: Salamanca, con Manzanares y Marco Pérez. Toros de Hermanos García Jiménez.

-20 de septiembre: Almodóvar del Campo, con Talavante y Juan Ortega. Toros de Zacarías Moreno.

-21 de septiembre: Salamanca, con Alejandro, Talavante y Borja Jiménez. Desafío de ganaderías.

-24 de septiembre: Logroño, con Talavante y Borja Jiménez. Toros de Garcigrande.

-28 de septiembre: Sevilla, con Roca Rey y Javier Zulueta, que tomará la alternativa. Toros de Núñez del Cuvillo.

-4 de octubre: Úbeda, con Juan Ortega y Roca Rey. Toros de Juan Pedro Domecq y Jandilla.

-10 de octubre: Zaragoza, con Manzanares y Cristiano Torres, que tomará la alternativa. Toros de Núñez del Cuvillo.

-12 de octubre: Madrid (festival en homenaje a Antoñete), con Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, Cesar Rincon, Enrique Ponce, Julio Aparicio y Olga Casado. Novillos de diferentes ganaderías.

-12 de octubre: Madrid, con Fernando Robleño, en su despedida de los ruedos, y Sergio Rodríguez, que confirmará. Toros de Garcigrande.