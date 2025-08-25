Suscríbete a
¿Dónde reaparece Morante de la Puebla?: movimientos ganaderos para ir a Almería

Aunque todo dependerá de su evolución y tras su baja en Almagro y Cuenca, el Genio sevillano quiere estar en la Feria de la Virgen del Mar, donde su equipo ha estado viendo toros del Vellosino que sustituirían a los de Parralejo

Rosario Pérez y Alicia P. Velarde

Madrid

«¿Qué se sabe de Morante?», la pregunta circula de móvil en móvil, de llamada en llamada, de mensaje en mensaje. Y ahí llegan los comentarios de unos y otros, casi todo rumorología y, sobre todo, un deseo superior de su pronta vuelta tras su ... cornada en Pontevedra. La afición está pendiente, con la maleta preparada para pisar la tierra de su reaparición. ¿Dónde será? De momento, esta tarde en Almagro lo sustituye Talavante. Tampoco estará en Cuenca, según acaba de comunicar Maxitoro... Las siguiente: Almería, donde según ha podido saber ABC, su equipo ha estado mirando toros en el campo y ha elegido tres del Vellosino que ocuparían el lugar de los del Parralejo. Otros tres serían de Álvaro Núñez. Este movimiento muestra su evidente deseo de estar en la Feria de la Virgen del Mar, de su compromiso por vitalizar esta feria que lucha por recuperar la empresa Lances de Futuro.

