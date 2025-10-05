Triste despedida de Javier Castaño en un fiasco de concurso

Javier Castaño era el único superviviente del cartel inicial. Ni Rafaelillo ni Antonio Ferrera pudieron acompañarle en la tarde de su despedida. Le arroparon, en el baile de nombres Pepe Moral y Gómez del Pilar, y no hubo motivos para lisonjas, al contrario. ... Un ambiente sombrío y gris en un triste adiós con el fiasco de la corrida concurso como telón de fondo.

Castaño lo intentó con el de Concha y Sierra, una rata protestada sin fondo ni forma al que mató mal, y nada pudo hacer con el inválido de Julio de la Puerta que hizo cuarto. Pitos y silencio le acompañaron en un día para olvidar, si acaso la efeméride y la foto.

No mejoraron las cosas con el segundo de Partido de Resina, que no quiso saber nada de capotes y salió pegando coces del caballo. En la muleta de Pepe Moral todo mansedumbre y falta de celo.

El quinto, de Peñajara, a punto de cumplir los seis años, provocó las iras del público por su nulo trapío. Se enfadaron, porque, además, los lidiadores se empeñaron en que fuera al caballo. Tras muchos intentos y en un ambiente de crispación cada vez más intenso, el de Peñajara se arrancó por aburrimiento. En la muleta embistió a menos hasta echarse ayuno de bravura.

El tercero, de Villamarta, se arrancó hasta en tres ocasiones al caballo en una buena pelea en la que lució a buen nivel el picador Adrián Majada. Después el toro la tomaba, aunque sin entrega. Quien se entregó fue Gómez del Pilar en un trasteo afanoso con muchas ganas, que no acabó de remontar. Para rematar la tarde, uno de Ignacio Pérez Tabernero, justo de trapío y sin muchas ganas de embestir. Brindó la faena a Castaño. Ahí se acabó todo.

La rimbombante concurso con las castas fundacionales, un fiasco, un espectáculo mal concebido, con la sensación de asistir a una limpieza de corrales más que a una cuidada selección en busca ensalzar la sangre brava.