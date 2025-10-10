Suscríbete a
Vídeo de la declaración
El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

FEria de Otoño

Harpío llevó la contraria a la RAE en Las Ventas

Fue el mejor novillo del mansito conjunto de Fuente Ymbro, con el que El Mene dejó retazos de su buen sello pero sin continuidad

Triunfal alternativa de Cristiano Torres en Zaragoza

El Mene, en una sentida trincherilla al Harpío quinto
Rosario Pérez

Madrid

Se llamaba Harpío, y fue lo opuesto a una arpía, según la definición de la RAE. Noble y con humillación, regaló las mejores embestidas de una novillada de Fuente Ymbro que manseó, sacó aspereza y no se llevó precisamente lidias para enmarcar en una tarde ... en la que se veían las caras los finalistas del Cénate Las Ventas. Porque ojo al tercio de varas del primero. Redondo estaba Embriagado, al que masacró en el peto Teo Caballero. Hasta la pezuña sangraba el de Fuente Ymbro, cuyo larguísimo encuentro no le vino nada bien. Si afligido parecía de salida, sin fuelle se quedaría, con la vida yéndose. Como se le iba a Bruno Aloi en El Álamo, salvado en las manos del doctor Crespo. Para el cirujano fue el brindis. No fue el animal ideal para una dedicatoria, tan claudicante de manos, tan apagado. No quedaba otra que coger la espada: todo lo hizo el mexicano, que enterró una buena estocada.

