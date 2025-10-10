Harpío llevó la contraria a la RAE en Las Ventas

Se llamaba Harpío, y fue lo opuesto a una arpía, según la definición de la RAE. Noble y con humillación, regaló las mejores embestidas de una novillada de Fuente Ymbro que manseó, sacó aspereza y no se llevó precisamente lidias para enmarcar en una tarde ... en la que se veían las caras los finalistas del Cénate Las Ventas. Porque ojo al tercio de varas del primero. Redondo estaba Embriagado, al que masacró en el peto Teo Caballero. Hasta la pezuña sangraba el de Fuente Ymbro, cuyo larguísimo encuentro no le vino nada bien. Si afligido parecía de salida, sin fuelle se quedaría, con la vida yéndose. Como se le iba a Bruno Aloi en El Álamo, salvado en las manos del doctor Crespo. Para el cirujano fue el brindis. No fue el animal ideal para una dedicatoria, tan claudicante de manos, tan apagado. No quedaba otra que coger la espada: todo lo hizo el mexicano, que enterró una buena estocada.

Fino el segundo, con cuello para descolgar, pero con cositas de manso y con demasiados capotazos para llevarlo al caballo. Un desastre. Pese a su escarbadora tendencia, no quiso perder su oportunidad Pedro Luis: por chicuelinas el quite. Cuando Mimoso se quedó a solas con El Mene, se movió con geniecito, aunque en el embroque tomaba las telas por abajo. Hubo muletazos sueltos de logrado dibujo, pero no suficientes para calentar la frialdad. Voló el maño en la estocada, que cosechó la ovación.

Noticia Relacionada Curro Vázquez vuelve a Las Ventas con 74 años: «A la gente joven le hace ilusión ver a un torero de otra época» Alicia P. Velarde Del maestro madrileño a Olga Casado, hablan los toreros que harán el paseíllo en el festival organizado por Morante para elevar un monumento a Antoñete, que se descubrirá este sábado en la explanada de Las Ventas

Manseó también el tercero, con su querencia sabuesa, sin querer ver el peto en otra trabajosa tarea. Como con las banderillas, tan rajado y echando las manos por delante. Pedro Luis brindó a los tendidos, concedió distancia y citó al de Ricardo Gallardo, que iba a saltos, muy incómodo. Otro inicio más dominador parecía más conveniente, pero el limeño no quiso andarse con probaturas. Lo que fuese: pronto y en la mano. Por ambas lo cató deseoso, aunque a izquierdas le recriminaban la colocación. Sin que se limase esa descompuesta embestida, aquello no trepó. Sin embargo, cuando en el epílogo diestro lo atacó más, Agitador respondió en una vibrante tanda. Tanto se extendió que se anotó un aviso antes de entrar a matar. Y otro más cuando lo levantó el puntillero.

Feria de Otoño Monumental de las Ventas. Viernes, 10 de octubre de 2025. Sexta de feria. Tres cuartos de entrada. Novillos de Fuente Ymbro, de buena y armónica presencia en general, mansos y asperotes; destacó el buen 5º, Harpío de nombre, ovacionado en el arrastre; sirvió el 6º.

Viernes, 10 de octubre de 2025. Sexta de feria. Tres cuartos de entrada. Novillos de Fuente Ymbro, de buena y armónica presencia en general, mansos y asperotes; destacó el buen 5º, Harpío de nombre, ovacionado en el arrastre; sirvió el 6º. Bruno Aloi, de tabaco rubio: estocada (silencio); estocada (silencio).

de tabaco rubio: estocada (silencio); estocada (silencio). El Mene, de tabaco y oro: estocada arriba pelín trasera (saludos tras aviso); pinchazo, otro hondo y dos descabellos (saludos).

de tabaco y oro: estocada arriba pelín trasera (saludos tras aviso); pinchazo, otro hondo y dos descabellos (saludos). Pedro Luis, de azul rey y oro: estocada trasera tendida (silencio tras dos avisos); pinchazos y descabellos (palmas de despedida).

El que guarda puerta acabó picando al cuarto. Eran las siete y media de una tarde que se eternizó, de una tarde en la que no pasaba casi nada... Destacó el tecer par de Gallego. Con listeza se dobló Aloi con Pasajero, pero luego no pudo reducir la aspereza del fuenteymbro y a punto estuvo de ser prendido... Y no se escapó cuando decidió seguir y el novillo se lo echó a los lomos, mientras la propia cuadrilla le decía que era momento de coger el acero. A la primera lo cazó.

Derribó al piquero el guapo quinto, estrecho de sienes, con mejor son que sus hermanos, colocando con otro estilo la cara. Y para el hermano del novillero fue el brindis. Torero el inicio, con una hermosa trincherilla. Buscó el temple en una faena con cosas prometedoras pero con altibajos, sin terminar de hallar el ritmo, amontonado en los finales. Harpío, un buen novillo, se arrastró intacto.

Cuando comentábamos en el tendido el sota, caballo y rey de los novilleros, Pedro Luis se marchó a la puerta de chiqueros a recibir al sexto, con alzada pero de más agradable cara de lo que se acostumbra en esta plaza. Variado, con decisión y calentando el ambiente. Estrepitoso el derribo a Manuel Sagayo y apretadas la gaoneras de Aloi. Se le adivinaba otro galope en la eficaz lidia. Por alto el inicio y distancia de por medio a derechas, en paralelo a la Puerta Grande. Acortándolas, el espejismo de dos, que el tercero le costaba más. No halló el compás el peruano, que recibió un pitonazo cuando descabellaba en una fea voltereta.