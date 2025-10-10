Triunfal alternativa de Cristiano Torres en Zaragoza

Del cartel inicial con Morante y Manzanares en la alternativa de Cristiano Torres, sólo quedó el aragonés y el público que llenó la plaza. Había cabreo con la huída a última hora y sin justificar del de La Puebla, y esa indignación crecía ... cuando los aficionados echaban cuenta e ironizaban sobre la bolsa de los ausentes y la de los presentes. «A mí me han cobrado lo mismo por la entrada, en algún sitio está la diferencia», se lamentaba más de uno.

La diferencia no estuvo en el ganado, una corrida de Cuvillo desigual, con toros impropios para una plaza de primera. Un saldo en consonancia que lo que está saliendo por chiqueros en la feria. A esta zancadilla habitual llegaron las que por poco aguan la tarde de la alternativa de Cristiano Torres.

Cristiano se echó p'alante con un cartel que no era el soñado y que está todavía colgado en las calles, y lo hizo a las primeras de cambio con el toro del doctorado, que brindó a su padre en un sentido dialogo sentados en el estribo. Salió con ansias novilleriles y tras un comienzo de rodillas se entendió por los dos pitones con el noble Cuvillo. Al natural subió la intensidad de la faena en series poderosas, de trazo largo, roto el torero y remate atrás. Asentado el joven matador y enardecida la plaza en el final por ajustadísimas bernadinas. Estocada arriba y lágrimas al recibir el doble trofeo.

Le quedaba el sexto, que se partió un pitón contra un burladero. Se pidió el cambio, el presidente echando mano del reglamento se resitía y las diez mil almas de la Misericordia se enfadaron de verdad. El policía que ocupa el palco seguía en su negativa y el conflicto de orden público estaba a punto de estallar. Esperaba que el empresario diera su aprobación. Puso por encima el desorden y el cabreo de los que mantienen el espectáculo antes de incomodar a la empresa con un toro al corral. La plaza estalló con ¡fuera del palco! y ¡Zúñiga vete ya! Un despropósito que se une a tantos…

Feria del Pilar Plaza de toros de la Misericordia. Viernes, 10 de octubre de 2025. Séptima del Pilar. Lleno. Se lidiaron toros de Núñez del Cuvillo, algunos sin trapío, desiguales en todo.

Sebastián Castella, de negro y plata. Estocada trasera y dos descabellos. Aviso (silencio). Pinchazo y estocada corta (silencio).

de negro y plata. Estocada trasera y dos descabellos. Aviso (silencio). Pinchazo y estocada corta (silencio). Fernando Adrián, de blanco y plata. Estocada (silencio). Estocada. Aviso (oreja con petición de la segunda).

de blanco y plata. Estocada (silencio). Estocada. Aviso (oreja con petición de la segunda). Cristiano Torres, de pistacho y oro, que tomaba la alternativa. Estocada (dos orejas). Pinchazo y estocada (vuelta tras petición). Salió a hombros.

Al final hubo pañuelo verde y al sobrero lo cuajó Torres en una faena temeraria y desafiante con mando y poder en series a derechas. Un pinchazo antes de un estoconazo le privó de una oreja pedida con clamor. Vuelta al ruedo para rubricar una tarde triunfal.

Los de Cuvillo, entre mal presentados y flojos, hicieron caer la tarde en el desánimo. Castella estuvo lejos del que se vio el día anterior y Fernando Adrián supo cortar una oreja al quinto, que pudieron ser dos, a base de coraje y valor.