Suscríbete a
ABC Cultural
Vídeo de la declaración
El fiscal general negó «rotundamente» en el Supremo la filtración de los correos sobre el novio de Ayuso

Feria del Pilar

Triunfal alternativa de Cristiano Torres en Zaragoza

Se sobrepone a una tarde de desprósitos de la empresa y de la presidencia

A por el doblete de Las Ventas

Cristiano Torres sale a hombros
Cristiano Torres sale a hombros Ramón Comet
Ángel González Abad

Ángel González Abad

Zaragoza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Del cartel inicial con Morante y Manzanares en la alternativa de Cristiano Torres, sólo quedó el aragonés y el público que llenó la plaza. Había cabreo con la huída a última hora y sin justificar del de La Puebla, y esa indignación crecía ... cuando los aficionados echaban cuenta e ironizaban sobre la bolsa de los ausentes y la de los presentes. «A mí me han cobrado lo mismo por la entrada, en algún sitio está la diferencia», se lamentaba más de uno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app