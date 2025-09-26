Suscríbete a
'El mestre i Margarita': el diablo (simpático) de Bulgákov

CRÍTICA DE TEATRO

Àlex Rigola regresa al Teatre Lliure con una nueva adaptación de la novela del autor ruso

Sergi Doria

Sergi Doria

Crítica de teatro

'El mestre i Margarita'

  • Autor Mijaíl A. Bulgákov
  • Versión y dirección Àlex Rigola
  • Traducción Xènia Dyakonova
  • Escenografía Patricia Albizu
  • Vestuario Vera Moles
  • Iluminación Raimon Rius
  • Sonido Igor Pinto
  • Intérpretes Francesc Garrido, Nao Albet, Laia Manzanares Frank Capdet, Nil Cardoner, Biel Duran, Jordi Figueras, Miranda Gas, Roger Julià, Sandra Monclús, Carlota Olcina, Jordi Rico, Carles Roig, Xavi Sáez
  • Lugar Teatre Lliure, Barcelona

La obra maestra de Mijail Bulgákov (1891-1940) retorna al Lliure veintidós años después del montaje de Xicu Masó en versión de Jean Claude Carrière: 'El Maestro y Margarita', traslación literaria del infierno totalitario. Bulgákov cayó en desgracia en 1926 ... tras el estreno de 'Los días de Turbin', adaptación teatral de su novela 'La Guardia Blanca'. Se cuenta que Stalin vio la obra varias veces… Así comenzó el ostracismo del Maestro. Y así nació un manuscrito quemado y reescrito a lo largo de una década. 'El Maestro y Margarita' vio la luz en 1966, veintiséis años después de la muerte del escritor. Bulgákov alcanzó la cumbre de la literatura rusa del siglo XX. También la cumbre del pop: Marianne Faithfull le pasó la novela a su novio Mick Jagger y aquella lectura inspiró 'Simpathy for the Devil'.

