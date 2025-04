'Come from Away': luz en medio de la peor de las tragedias

Broadway y el teatro fueron uno de los grandes calmantes para el dolor que Nueva York tuvo tras los traumáticos atentados del 11 de septiembre. Hasta el entonces alcalde de la ciudad, Rudolph Giuliani, pidió a los neoyorquinos que llenaran los teatros para ayudar ... a la recuperación de la ciudad. Algo más de cinco años después se estrenaba en Broadway -después de no pocas dudas- un musical que contaba una historia que tenía que ver con aquel 11-S pero mostraba una cara completamente diferente: la historia de un pueblo, Gander, en la isla canadiense de Terranova, que durante cinco días acogió con una generosidad extrema a las 6.579 personas que viajaban en 38 aviones que tuvieron que aterrizar en ese remoto lugar al cerrarse el espacio aéreo de Estados Unidos.

El musical, 'Come from away' (Vinieron de lejos) estuvo más de cinco años en cartel. Ahora llega a Madrid en una producción que también viene de lejos; concretamente de Argentina -donde se estrenó en 2022-, y con el sello de Carla Calabrese y The Stage Company, una compañía que abre sucursal en España.

Los canadienses Irene Sanko y David Hein son los autores de 'Come from away'; es una obra vitamínica, luminosa y entusiasta, que subraya con la ayuda de un puñado de enérgicas canciones a medio camino entre el folk y el pop, la solidaridad y la generosidad de una población que abre un paréntesis en su monótona vida para volcarse con sus involuntarios y traumatizados visitantes. Es una función coral , en la que los actores encarnan al tiempo a los terranovenses y a los foráneos, todos ellos personajes reales; un puñado de historias se entrelazan para ofrecer una narración sensible, simpática, de aquellos cinco frenéticos días, y mostrar al público la mejor cara del ser humano, que suele aparecer en situaciones límite.

Carla Calabrese -adaptadora, directora y ella misma una de los intérpretes- ha sido fiel al montaje original, y ha dotado al espectáculo expansividad, entusiasmo y emoción. La energía y entrega de los quince actores y los ocho músicos contribuye a darle emotividad a la buenista función y ayuda a la comunicación con el patio de butacas.