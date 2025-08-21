Suscríbete a
HISTORIAS DE MUSICALES (vi)

'Chicago', las tres vidas de un musical sobre dos asesinas en los felices años veinte

En junio se han cumplido cincuenta años del estreno de una obra que lleva el sello del legendario Bob Fosse

Julio Bravo

Julio Bravo

Madrid

Bob Fosse persiguió durante años a Maurine Dallas Watkins, la autora de 'Chicago' -una obra teatral estrenada en 1926 en Nueva York- para que le cediera los derechos y pudiera convertirla en musical. Pero la periodista y dramaturga se resistió. «Maurine Dallas ... Watkins se había vuelto una mujer muy religiosa y había retirado los derechos del mercado», revelaba hace unos años el compositor John Kander en una entrevista con ABC. Fosse, una de las grandes leyendas de la historia de Broadway, tuvo que esperar a que la autora muriera -lo hizo en 1969- y sus herederos decidieran vender los derechos de la obra. El director y coreógrafo unió al proyecto a John Kander y Fred Ebb (autores de 'Cabaret' y de la canción 'New York, New York', entre otras piezas) y pudo estrenar finalmente la obra en Nueva York en junio de 1975, con Chita Rivera y Gwen Verdon como protagonistas.

Sobre el autor Julio Bravo

Madrileño. Ingresó en la Redacción de ABC en 1985. Ha pasado por distintas secciones, pero siempre se ha dedicado a la información de música y artes escénicas. Es crítico teatral y de Danza

Julio Bravo

