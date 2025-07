Benavente, Bergman y Berlanga, tres 'bes' para el Teatro Español

Jacinto Benavente, Ingmar Bergman o Luis García Berlanga, tres autores cuyo apellido comienza con las dos mismas letras, BE, destacan en la programación del Teatro Español para la temporada 2025-26, desvelada ayer por su director, Eduardo Vasco. A ellos se suma otro BE, Sergi Belbel, y más nombres ilustres (y en algunos casos enterrados en la bruma del olvido) de la literatura española e internacional, como Valle-Inclán, Strindberg, García Lorca, Luisa Carnés, Henri Roorda, Carmen Kurtz, Henri Roorda, Ignacio García May, Duncan Macmillan, Alejandro Sawa, Johnna Adams y Carmen de Burgos (Colombine).

Vasco reitera su apuesta por un teatro de base literaria, con grandes textos como punto de partida. Destaca, en este sentido, la vuelta al escenario de 'Luces de bohemia', de Valle-Inclán (del 23 de enero al 7 de marzo), en el montaje que, bajo la dirección del propio Eduardo Vasco, agotó las entradas prácticamente todos los días la pasada temporada. Valle estará presente también con 'Farsa y licencia de la reina castiza', que se presentará del 30 de junio al 26 de julio de 2026 con versión y dirección de Ana Zamora.

Otro regreso será el de Juan Diego Botto con un espectáculo que presentó en esta misma sala hace unas temporadas y que le valió, además del premio Nacional de Teatro, el reconocimiento del público: 'Una noche sin luna', a partir de textos de Federico García Lorca, y dirigido por Sergio Peris-Mencheta. Estará en cartel en la sala principal del Español del 30 de abril al 31 de mayo de 2026.

Y vamos con las tres BE. Jacinto Benavente estará presente por partida doble: del 13 de marzo al 26 de abril de 2026 se podrá ver 'Malquerida', con adaptación de Natalia Menéndez y Juan Carlos Rubio y dirección de la primera. Aitana Sánchez-Gijón encabeza el reparto; la actriz pisó por vez primera el escenario del Español con esta emblemática obra cuando apenas tenía 19 años. En aquel montaje, dirigido por Miguel Narros, interpretaba a Acacia; esta vez encarnará a su madre, Raimunda. Y la segunda obra de Benavente que se podrá ver en la plaza de Santa Ana es 'Cartas de mujeres (Correspondencia interrumpida)', una dramaturgia de Alba Celma con dirección de Verónica Gracia que se presentará en el Salón de los balcones - Andrea D'Odorico del 19 de marzo al 5 de abril de 2026.

La segunda BE es Ingmar Bergman. Del cineasta y dramaturgo sueco se podrá ver 'Tras el ensayo', que escribió y estrenó como película para televisión en 1984. La versión del texto y la dirección son de Ernesto Caballero, con un reparto que encabezan Lucía Quintana y Georgina Amorós (falta por determinar al intérprete del viejo director de teatro en el que se reflejó el propio autor), y que podrá verse del 4 de abril al 17 de mayo de 2026.

Aitana Sánchez-Gijón ('Malquerida'), Joaquín Climent y Juan Echanove ('Esencia') y Lucía Quintana ('Tras el ensayo') Javier Naval

Juan Echanove, Bernardo Sánchez Salas y Luisa Martín vuelven a reunirse en torno a Luis García Berlanga, la tercera BE de la temporada del Español. Ya lo hicieron con la adaptación teatral de 'El verdugo' hace veinticinco años, y regresan ahora con la de 'La escopeta nacional', cuyo guion firma Berlanga junto a Rafael Azcona. La versión es de Sánchez Salas, la dirección de Echanove y Martín encabeza un reparto en el que encontramos también a Pere Ponce, Marta Ribera, Enrique Viana y Pedro Mari Sánchez, entre otros. Cerrará la temporada entre el 16 de junio y el 26 de julio de 2026.

Un montaje cuya dramaturgia y dirección firma Jorge García-Berlanga y que se titula 'Crónica de un mal español' recogerá pedazos de la vida y la obra del cineasta valenciano y se podrá ver en el Salón de los balcones - Andrea D'Odorico del 11 al 28 de junio de 2026.

El Teatro Español ilumina la próxima temporada varios nombres de nuestra literatura ensombrecidos por el olvido: Luisa Carnés (rescatada recientemente con varios montajes), Carmen Kurtz, Alejandro Sawa y Carmen de Burgos (Colombine). De la primera se podrá ver en el Salón de los balcones - Andrea D'Odorico del 22 de enero al 8 de febrero de 2026, con dirección de Laura Garmo y un reparto encabezado por Mamen Camacho.

Carmen Kurtz, una interesantísima novelista española de la posguerra, ganó el premio Planeta de novela de 1956 con 'El desconocido'. La adaptación teatral de este texto, realizada por Yolanda Pallín, y dirigida por Laura Garmo, se podrá ver en la Sala Margarita Xirgu del 12 noviembre al 23 de diciembre de este año. Y el Salón de los balcones - Andrea D'Odorico acogerá un montaje paralelo, 'Duermen bajo las aguas', con adaptación y dirección de Sara Mérida (del 27 de noviembre al 14 de diciembre).

A Carmen de Burgos, 'Colombine', una de las escritoras de la Edad de Plata de nuestra literatura,se le considera una de las primeras periodistas profesionales de España. Entrevistó en sus camerinos a actrices, cantantes y bailarinas, y de estas charlas nace el espectáculo 'Confidencias de artistas', con dirección y dramaturgia de Inés Collado y Cristina Marín-Miró, y que estará en cartel en el Salón de los balcones - Andrea D'Odorico del 19 de febrero al 8 de marzo de 2026.

El cuarto personaje 'recuperado' es Alejandro Sawa, un escritor sevillano que parece ser que fue la inspiración de Valle-Inclán para su Max Estrella en 'Luces de bohemia'. Mientras esta obra se presenta en la sala principal, en la sala Margarita Xirgu se presentará, del 8 enero al 1 de febrero de 2026, 'Noche', de Sawa, con adaptación y dirección de Mariano Llorente.

El teatro internacional está representado por cuatro nombres: August Strindberg, Henri Roorda, Duncan Macmillan y Johnna Adams. Del primero, uno de los autores imprescindibles de la historia de la dramaturgia, se presentará en el Salón de los balcones - Andrea D'Odorico 'Tormenta', con dirección y plástica escénica de Iván López-Ortega (del 16 de abril al 3 de mayo de 2026).

El belga Henri Roorda escribió una bella nota de despedida en 'Mi suicidio', una obra que se publicó tras su muerte en 1925 y que en principio se iba a titular 'El pesimismo alegre'. Así se llama el espectáculo que abrirá la temporada en la sala Margarita Xirgú (del 7 de octubre al 2 de noviembre), y en el que Fernando Bernués dirige a Mario Gas.

Dos autores vivos completan el panorama internacional. Duncan Macmillan es uno de los más destacados autores británicos de nuestros días, y suya es 'Personas, lugares y cosas', una obra que, con adaptación y dirección de Pablo Messiez y un reparto que encabeza Irene Escolar, se presentará del 25 de noviembre al 11 de enero de 2026. Por su parte, el Español presenta 'El nudo gordiano', de la estadounidense Johnna Adams; la adaptación es de Paula Paz, la dirección de Israel Elejalde y las intérpretes son Eva Rufo y María Morales.

Quedan los autores españoles vivos que estarán la próxima temporada en el Español: Ignacio García May y Sergi Belbel. El primero abrirá el curso en la sala principal (del 14 de octubre al 9 de noviembre) con el estreno de 'Esencia', un texto dirigido por Juan Echanove y Joaquín Climent. Al tiempo, en el Salón de los balcones - Andrea D'Odorico se presentará del 23 de octubre al 9 noviembre 'Jack el Destripador. Afectuosamente suyo', con dirección de Javier Sahuquillo.

Y a Sergi Belbel le corresponderá cerrar la programación de la Sala Margarita Xirgú (del 22 de mayo al 21 junio de 2026) con un texto que ha escrito y él mismo dirige: 'Hamlet.01', a partir del primer acto de la obra de William Shakespeare). Como intérprete, Enric Cambray.