Sostres y el reto viral de hacer caca en las piscinas: «Por una conciencia social orgánica»

Sobre la moda de hacer caca en las piscinas públicas me escribe uno que se hace llamar Xesco Peirón. Me avisa de que es un pseudónimo porque quiere mantener su anonimato y lo único que me permite decir es que es de Lérida. ... Con gran agitación me confiesa que él fue el pionero, y que está indignado con que se haya viralizado y se diga que es un reto, porque para él tiene un significado mucho más profundo y reivindicativo.

-Nos lo han robado todo, Sostres. El dinero, las oportunidades, la voz. Ya sólo nos queda la caca, que es lo más puro y orgánico que hay nosotros.

-¿Pero entonces usted hace caca reivindicativa?

-Exactamente. Yo lucho con mi caca. Y cada vez que la hago en una piscina estoy avisando de que el mundo nos ha abandonado y que nos hemos quedado sólo con nuestra mierda.

-Pero ¿qué cambios sociales espera provocar con su defecación acuática?

-Primero quiero aclarar que yo hago caca en la piscina. No la traigo de casa y la tiro. Entro en el agua y hago caca para estar cerca de mis ideas, para demostrar que mi compromiso es auténtico y no de usar y tirar. Yo soy un soldado de mi causa. No un influencer. Durante el día como estratégicamente para llegar a la noche, que es cuando actúo, con ganas de cagar.

-¿Por qué critica que los tiktokers traigan la caca de casa?

-Porque es banalizar el dolor de los que sufren no sufrir con ellos. Es muy fácil hacer caca cuando te apetece, guardarla en una bolsa, y luego tirarla a cualquier piscina sin otra idea que la de la gamberrada viral.

-Entonces en usted lo importante no es tanto la caca como la dedicación y el esfuerzo que pone en hacerla en el lugar y momento oportunos.

-Lo importante es la conciencia, Sostres. La conciencia. Una conciencia de las desigualdades sociales, de lo que pasa en Ucrania, el Gaza. ¿Y qué nos queda a los que no nos conformamos con este mundo que nos ha tocado?

-Hacer caca.

-Hacer caca. Hacer lo más profundo y orgánico que tenemos. Y es esencial hacerla en verano y en las piscinas públicas.

-¿Por qué?

-Las piscinas son el capitalismo líquido. El capitalismo, el sistema, los poderosos, alienan al pueblo y a los obreros con el alivio de las piscinas.

-Se está bien en la piscina.

-Sí, claro. Y éste es el problema. Porque yo lo que quiero es que estén mal, que pasen calor, que suden, que se mareen, y que a través de este agobio conecten con el agobio, la tristeza, el horror del mundo.

-¿Usted cree que los obreros y el pueblo en general somos unos traidores cuando nos bañamos en la piscina en verano?

-Hay que diferenciar. Un obrero sí es un traidor, porque como te he dicho antes, lo importante es la conciencia. Y la primera conciencia es la de clase. Si los obreros llega el verano y van a los chiringuitos y a las piscinas, ¿dónde queda la lucha de clases?

-¿Y yo no soy un traidor cuando me meto en la piscina?

-No, tú no.

-Menos mal.

-Tú eres un hijo de puta.

-¿Cómo?

-Hombre claro. No te ofendas. Tú y los tuyos sois los hijos de la gran puta que hacéis el mundo tal como es.

-¿Pero entonces por qué va usted a hacer caca a las piscinas públicas y no a las de las casas privadas, que a su modo de ver somos los malos?

-Es inútil hacer caca en tu piscina porque vosotros no tenéis conciencia ni problemas con vuestra clase social. No os merecéis que que yo me tome todo el trabajo de hacer caca en vuestras piscinas, porque sólo pensáis en lo que os beneficia. Veríais mi caca allí en el fondo y sin ninguna delicadeza ni ninguna sensibilidad le diríais al jardinero que la retirara, y continuaríais con vuestras vidas como si nada hubiera pasado.

-Hombre, nos llamaría la atención. Lo comentaríamos.

-Sí, pero con asco, sin atender lo importante, sin bucear en el dolor. Por eso te he dado la entrevista. Porque vosotros los hijos de puta necesitáis que se os expliquen las cosas para entenderlas. Los obreros son más puros y basta estimularlos para que alcancen el estado de ánimo.

-La rabia a través de la caca.

-La revolución a través de la privación. La peste como agente provocador.

-¿Por qué pseudónimo de Xesco Peirón?

-Es homenaje a Francesc Peirón, corresponsal de La Vanguardia en Estados Unidos. Es el único valiente que se atreve a escribir lo que de verdad está pasando. Lo que él explica con sus palabras yo lo digo con mi caca.