Taylor Swift lanza un avance de la película 'Eras Tour: The Final Show', un trailer para hechizarlos a todos

El 12 de diciembre los fans de Taylor Swift que no tengan cuenta de Disney + no van a poder despegarse de la televisión, y los que no la tengan, van a dar la matraca a sus padres hasta conseguirla.

Porque ese día está ... previsto que se estrene 'The End of an Era', una serie de 6 capítulos sobre su gira 'Eras Tour', y ahora acaba de anunciarse que también se podrá ver la película 'The Eras Tour: The Final Show', que documenta el último concierto de dicha gira.

¿Redundante? Sí ¿Innecesario? Seguramente. Pero todo es exceso en el universo comercial de Swift. Y también lo es en el propio trailer del filme, que es ya una superproducción en sí misma.

'The Final Show', dirigido por Glenn Weiss y producido por Taylor Swift Productions en colaboración con Silent House Productions, recoge el recital de la cantante en el BC Place de Vancouver (Canadá) y que marcó el cierre de una gira que batió récords de asistencia y recaudación entre 2024 y 2025.

Según Disney+, la película incluirá por primera vez el repertorio completo de su álbum 'The Tortured Poets Department', lanzado en 2024 y añadido a la gira en su tramo final.

«Hemos tenido mucho tiempo para prepararnos para el final de esta gira y tenemos mucha suerte de poder ofrecerles un último espectáculo esta noche», le dice Taylor Swift a su público en el trailer. «Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ser parte del capítulo más emocionante de mi vida hasta ahora».

El día del estreno de 'The Eras Tour: The Final Show' se podrán ver los dos primeros episodios de la docuserie 'The Eras Tour: The End of an Era', que muestra los entresijos de 'The Eras Tour' en «una mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira acaparó titulares y emocionó a fans de todo el mundo». Nombres importantes, que fueron parte de la gran gira de Swift, como Gracie Abrams y Sabrina Carpenter, también hacen apariciones importantes junto a otros invitados especiales como Ed Sheeran y Florence Welch.

El adiós de una era

«Era el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se tejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin. Y filmar el espectáculo final en su totalidad», escribió Taylor Swift a través de redes sociales.

'The Eras Tour: The End of an Era' está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal.

El último disco de Swift, 'The Life of a Showgirl', ha batido récords desde su salida al mercado el pasado 3 de octubre. Al día siguiente de su publicación, ya había vendido 2,7 millones de copias en ventas tradicionales de álbumes. Mientras tanto, ese fin de semana, otra película sobre el lanzamiento titulada 'The Official Release Party of a Showgirl', esta vez para la pantalla grande, alcanzó el número uno en la taquilla nacional.