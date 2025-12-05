Suscríbete a
Taylor Swift lanza un avance de la película 'Eras Tour: The Final Show', un trailer para hechizarlos a todos

El filme sobre su última gira llegará a los cines el próximo 12 de diciembre, y el primer aperitivo ya es una superproducción

Imagen del trailer de la película 'The Eras Tour: The Final Show'
Imagen del trailer de la película 'The Eras Tour: The Final Show'
Nacho Serrano

El 12 de diciembre los fans de Taylor Swift que no tengan cuenta de Disney + no van a poder despegarse de la televisión, y los que no la tengan, van a dar la matraca a sus padres hasta conseguirla.

Porque ese día está ... previsto que se estrene 'The End of an Era', una serie de 6 capítulos sobre su gira 'Eras Tour', y ahora acaba de anunciarse que también se podrá ver la película 'The Eras Tour: The Final Show', que documenta el último concierto de dicha gira.

