El secreto mejor guardado de Taylor Swift: así sería la boda con Travis Kelce en su mansión de Rhode Island

Taylor Swift parece tenerlo claro: su boda con Travis Kelce no será un montaje hollywoodiense ni un evento multitudinario en algún destino europeo de moda. Según 'Page Six', la cantante habría decidido casarse en su mansión de Rhode Island, High Watch, ... la misma propiedad frente al Atlántico que compró en 2013 por más de 17 millones de dólares y que ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de su vida. Allí, sobre un acantilado y rodeada de flores, la artista planea darse el 'sí, quiero' en verano de 2026, cumpliendo así uno de sus mayores sueños: casarse en un auténtico mar de flores.

La elección descarta así los rumores iniciales que apuntaban a una boda en Italia, destino de grandes bodas mediáticas como las de Jeff y Lauren Bezos o algunas de las hermanas Kardashian. Para la cantante, la opción estadounidense tendría un significado especial, además de permitirle controlar al máximo cada detalle del evento.

Un jardín de ensueño valorado en más de un millón de dólares

La decoración promete ser uno de los grandes protagonistas del enlace. 'The Sun' publicó que Swift y el jugador de la NFL estarían ultimando un diseño floral millonario, con un presupuesto estimado de 1,2 millones de dólares solo para el jardín. El medio asegura que Taylor «quiere que toda la celebración sea como una ola de flores, con arreglos de orquídeas blancas, moradas y rosas; hortensias azules, blancas y rosas; y peonías en tonos rosas, blancos y rojos».

De hecho, la artista estaría planeando construir un área ajardinada específica para la ceremonia, con meses de antelación y bajo estrictas medidas de seguridad para evitar filtraciones. Según la misma información, uno de los gestos más emotivos que desea incluir es un ramo de rosas rojas para sus amigas más cercanas, simbolizando la eternidad.

REDES SOCIALES

Entre ellas, destacan dos nombres: Selena Gomez y Gigi Hadid. La primera se perfila como dama de honor principal, algo que no sorprende dado que mantienen una estrecha amistad desde hace más de una década y que Swift también fue su dama de honor en el reciente enlace de la actriz con Benny Blanco. Hadid, cercana al círculo de amigas de la cantante desde los inicios, también formaría parte del grupo.

«Taylor quiere comenzar los preparativos de la boda de esta manera: formando su grupo de damas de honor e involucrando a todas en los preparativos, las celebraciones y la planificación«, explicó la fuente citada por 'The Sun'. »Quiere que sea divertido y memorable para todas, con fiestas, viajes y tiempo para pasar juntas antes del gran día«.

Una pedida de mano que conquistó las redes sociales

El compromiso llegó acompañado de una de las publicaciones más virales del año. «Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan», escribió Taylor con su característico sentido del humor para anunciar la noticia junto a Travis Kelce. Las imágenes mostraban momentos íntimos de la pareja y un espectacular anillo de estilo vintage que él diseñó personalmente con la joyera Kindred Lubeck, una de las favoritas de la cantante.

Durante su visita a 'Hits Radio Breakfast Show' el pasado octubre, Taylor no dudó en confesar lo enamorada que está: «Es genial. Es la persona más divertida, el alma de cualquier fiesta, incluso cuando solo estamos nosotros dos. Ese es el objetivo, ¿no? Encontrar a un mejor amigo que te parezca atractivo«. Más tarde, reveló su emoción al descubrir quién había creado la pieza: »Lo diseñó con una joyera increíble llamada Kindred Lubeck, que hace todos sus grabados en oro a mano. Le enseñé un vídeo de ella hace año y medio porque me pareció que sus diseños eran geniales, y resulta que él prestó atención a todo, porque cuando vi el anillo pensé: '¡Sé quién lo ha hecho, sé quién lo ha hecho!'«.

Con una casa de ensueño, una decoración de cuento y un grupo de amigas muy involucrado, todo apunta a que el enlace de Taylor Swift y Travis Kelce será uno de los más comentados y esperados de los últimos años. Y, si finalmente se celebra en Rhode Island, también uno de los más personales para la artista.