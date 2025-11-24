Suscribete a
El secreto mejor guardado de Taylor Swift: así sería la boda con Travis Kelce en su mansión de Rhode Island

'Page Six' y 'The Sun' aseguran que la artista transformará su icónica propiedad High Watch en un paraíso floral para un enlace íntimo y rodeado de sus amigas más cercanas

Taylor Swift y Travis Kelce se casan después de dos años de relación

El secreto mejor guardado de Taylor Swift: así sería la boda con Travis Kelce en su mansión de Rhode Island
Daniella Bejarano

Taylor Swift parece tenerlo claro: su boda con Travis Kelce no será un montaje hollywoodiense ni un evento multitudinario en algún destino europeo de moda. Según 'Page Six', la cantante habría decidido casarse en su mansión de Rhode Island, High Watch, ... la misma propiedad frente al Atlántico que compró en 2013 por más de 17 millones de dólares y que ha sido testigo de algunos de los momentos más importantes de su vida. Allí, sobre un acantilado y rodeada de flores, la artista planea darse el 'sí, quiero' en verano de 2026, cumpliendo así uno de sus mayores sueños: casarse en un auténtico mar de flores.

