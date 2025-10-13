Suscríbete a
ABC Cultural

Taylor Swift estrenará una serie documental de 6 capítulos en Disney+

'End of an Era' podrá verse en la plataforma a partir de 12 de diciembre

Taylor Swift publica su nuevo disco, 'The Life of a Showgirl', con guiño al Real Madrid

Portada de la docuserie 'The end of an era' de Taylor Swift
Portada de la docuserie 'The end of an era' de Taylor Swift disney+
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fiel a su devoción por el número 13, Taylor Swift ha anunciado este lunes 13 de octubre que además del documental sobre su gira 'Eras Tour' que puede verse en cines, también tiene preparada una serie de seis capítulos para adentrarse aún ... más en su viaje por el mundo mientras completaba una de las giras más ambiciosas de la historia del pop.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Nacho Serrano

Periodista cultural especializado en música. Colaborador de ABC desde 2006, dirige el blog «He reunido a la banda.com» y escribe en revistas especializadas como Ruta66.

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app