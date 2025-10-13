Taylor Swift estrenará una serie documental de 6 capítulos en Disney+

Fiel a su devoción por el número 13, Taylor Swift ha anunciado este lunes 13 de octubre que además del documental sobre su gira 'Eras Tour' que puede verse en cines, también tiene preparada una serie de seis capítulos para adentrarse aún ... más en su viaje por el mundo mientras completaba una de las giras más ambiciosas de la historia del pop.

A partir del 12 de diciembre, la serie documental 'The End of an Era' se podrá ver en exclusiva en Disney+, con dos episodios a modo de estreno, y los siguientes emitiéndose cada semana. Está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal y ofrece una visión íntima de la vida de Taylor mientras su gira acaparaba los titulares y emocionaba a fans de todo el mundo, revelando el desarrollo, impacto y funcionamiento interno de la gira que se convirtió en un fenómeno global e incluye el testimonio de artistas invitados, familiares y amigos

'End of an Era' se estrenará simultáneamente con 'Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show', una edición extendida de la película del concierto de la gira Eras Tour dirigida por Glenn Weiss y producida por Taylor Swift. Cuando la película llegó por primera vez en medio de la gira, su disco 'The Tortured Poets Department' aún no se había lanzado, de manera que ahora sí estará integrado en el documental.

«Era el fin de una era, y lo sabíamos», ha escrito Swift en Instagram. «Queríamos recordar cada momento que condujo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias que se entretejieron a lo largo de ella a medida que llegaba a su fin. Y filmar el espectáculo final en su totalidad».

La serie documental del concierto cuenta con la participación de Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, Florence Welch y muchos más, incluidos amigos cercanos y familiares que apoyaron a Swift durante la extensa gira.

Mientras tanto, el último lanzamiento de Swift, 'The Life of a Showgirl', ha batido récords desde su salida al mercado el 3 de octubre. Al día siguiente de su lanzamiento, ya había vendido 2,7 millones de copias en ventas tradicionales de álbumes. Mientras tanto, ese fin de semana, 'The Official Release Party of a Showgirl' alcanzó el número uno en la taquilla nacional.

El 8 de octubre, había superado el récord de Adele de 2,5 millones establecido en 2015 en ventas durante la primera semana, con 'The Official Release Party of a Showgirl' vendiendo 3,5 millones de unidades en ese momento.