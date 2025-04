Patricio, el talento musical que el Parkinson no ha logrado detener

Este 11 de abril, como cada viernes, habrá miles de canciones nuevas para escuchar en las diferentes plataformas de streaming. Pero sólo unas pocas tendrán tanto sentido en este Día Mundial del Parkinson como 'Yo no soy del viento', del compositor, cantante, pianista y guitarrista bilbaíno Patricio Barandiaran.

Su pasión por la música comenzó «en la adolescencia, escuchando música con mi padre en casa», cuenta el artista. «Me ponía cantantes franceses e italianos que le gustaban a él. Así me aficioné y empecé pronto a tocar y hacer canciones. Luego comencé a tocar en bares muy pronto, y mucho. Allá donde podía, tocaba». En 1999 llegó a Madrid y lo primero que hizo fue presentar sus canciones grabadas en casete en la sala Libertad 8, templo de los cantautores en la capital.

En 2006 grabó 'Murciélagos', un EP de cinco canciones con Iván Mur, y siguió dando conciertos (cerca de 400, sobre todo en Madrid), «hasta que en 2010 grabé mi primer disco gracias a una oportunidad que me dio Juan Luis Giménez (presuntos Implicados) junto a un socio con quien tenía una discográfica. Así saqué 'El beso'».

En 2012 autoeditó su segundo disco, 'Jijí Jajá & Trilirí Tralará', y su canción 'Una Mujer Para Mí (Jijí Jajá)' entró en la banda sonora de 'Por Un Puñado De Besos', la película del director madrileño David Menkes. Pero ese mismo año sintió que algo no iba bien. «Notaba temblores en los conciertos y un ligero trastorno en la marcha», cuenta Patricio, que tras el diagnóstico de enfermedad de Parkinson en 2015, teniendo él 34 años, se apoyó en su «familia y entorno, y en la creación de canciones». De ahí salió el disco 'Un rayo me atravesó' y 'Hollywood es solo una palabra', que cuenta con las colaboraciones de Diana Navarro (en una canción llamada 'Camino al hospital', que refleja sus idas y venidas al médico) y Depedro y la producción de Paco Salazar. «Pero durante un tiempo largo no toqué en directo», suspira Patricio.

En esa época se lanzó a la realización audiovisual con 'Junio en Galápagos', un documental que ofrece una mirada íntima a su trayectoria personal y artística, con la dirección de Juan Caunedo y la participación de Santiago Menéndez Pidal (Warner Music Spain), Paco Salazar (Raphael, Pablo Alborán, Dani Martin, Pol Granch) y Javier Liñan (El Volcán Música).

Entonces comenzó «un proceso largo» de adaptación y de búsqueda de una mejor calidad de vida. «Ha sido un viaje con todo tipo de momentos y fases, que ha durado doce años. Ha habido de todo, pero me alegro de estar bien ahora», asegura tres años después de la larga y complicada operación cerebral de (pasó más de doce horas de quirófano, en las que le implantaron unos cables en el cerebro que, mediante impulsos eléctricos, activan su actividad dopaminérgica) que le ha hecho recuperar la normalidad en cuanto a movilidad. «Al principio no lo veía nada claro. Me iban a meter cables en la cabeza y hacía falta mucha precisión. Había miedos y muchas preguntas. También había estadísticas y nadie te dice seguro que va a ir bien. De hecho me lo tuvieron que hacer dos veces», dijo poco después de terminar aquel proceso que, afortunadamente, salió a pedir de boca.

Su primer concierto tras la operación «fue la presentación en Galilei Galilei de 'Hollywood es solo una palabra', un momento muy importante y emotivo para mí a nivel personal», dice Patricio, que ahora presenta 'Yo no soy del viento', «una canción que hice en un momento bueno», describe. «Es una canción enérgica con la misión de animar a hacer cosas y tirar hacia delante. Iñaki García ha trabajado conmigo en ella y Pablo Cebrián la ha producido».

La emocionante historia de Patricio llegó hasta el director de cine Rodrigo Marini, que está ahora rodando con el cortometraje 'Dopamina cero' (un título que hace referencia a la causa de la enfermedad), protagonizado por el actor Juan José Ballesta y en cuya banda sonora está trabajando el propio artista bilbaíno junto a Jorge Ojea. «Estoy muy implicado con el equipo entero en este proyecto», exclama Patricio, que ahora también anda enfrascado en un disco que quiere sacar después de este verano, el próximo mes de septiembre. «Se va a llamar 'La Magnífica', y cuando salga quiero presentarlo en directo, terminar la banda sonora con Jorge Ojea y seguir haciendo música, discos, conciertos y todo lo que pueda. Sin miedo ninguno».