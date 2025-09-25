Muere Danny Thompson, fundador de Pentangle y contrabajista estrella del folk-rock británico

Era un multitinstrumentista capaz de hacer maravillas con la mandolina, la guitarra, el trombón, la trompeta o incluso el bajo de barreño, un artilugio tradicional de la música skiffle. Pero Danny Thompson, fallecido este miércoles a los 86 años, fue sobre todo conocido por ser el contrabajista estrella del folk-rock británico, un título que resulta indiscutible con apenas una ojeada rápida a su currículum.

Nacido en Teignmouth, Devon (Inglaterra) en 1939, fue un niño muy futbolero y llegó a jugar en la categoría Junior del Chelsea, pero enseguida se interesó por la música y a los 13 años fabricó su primer bajo de barreño utilizando cuerdas de piano robadas y colocándole un mástil con bisagras para poder plegarlo y llevarlo en el autobús del colegio.

A los 16 años ya tocaba en clubes del Soho y, tras cumplir dos años de servicio militar, se fue de gira con Roy Orbison tocando el bajo eléctrico, pero sería la única vez que tocaría este instrumento. Arrancó su carrera profesional ya como contrabajista en 1964 en la ilustre Alexis Korner's Blues Incorporated, y en 1965 grabó un disco con Davey Graham, un artista con el que volvería a colaborar en tres ocasiones más antes de acabar la década.

Fue dos años después cuando fundó Pentangle con Jacqui McShee, John Renbourn, Bert Jansch y Terry Cox, una formación que fue muy duramente criticada por los puristas del folk británico debido a la revolución que desató en el género, y en la que tocó hasta 1973, para después participar en algunas de sus reuniones posteriores.

Thompson fue un músico muy demandado por grandes figuras de la música británica, ya desde finales de los sesenta. En 1968 participó en el disco en directo 'Dream Letter: Live in London' de Tim Buckley, en el álbum 'Barabajagal' de Donovan y en single de éxito masivo e internacional 'Congratulations' de Cliff Richard. El año siguiente tocó en el disco 'Five Leaves Left' de Nick Drake y en el álbum solista 'Birthday Blues' de su compañero de Pentangle, Bert Jansch, así como en 'Up to Earth' de The Chris McGregor Septet.

Los setenta fueron increíblemente prolíficos para Thompson, ya que prestó sus servicios en grabaciones de Hunter Muskett, Linda Lewis, Marianne Faithfull, The Incredible String Band, Rod Stewart, T-Rex, John Martyn o Ralph McTell, entre muchos otros.

A finales de la década cayó en la adicción al alcohol y prácticamente abandonó la música, pero vivió un resurgir de su carrera en los ochenta cuando Donovan volvió a llamarle para grabar en 1981. El año siguiente comenzó una fértil relación artística con Kate Bush, con la que acabaría grabando cuatro álbumes, y también colaboró con David Sylvian, el grupo Talk Talk y Loudon Wainwright III (el padre de Rufus Wainwright), antes de debutar él mismo como solista en 1987 con 'Whatever', un disco que fue bien recibido por la crítica.

Thompson publicó cinco discos más en solitario, 'Whatever Next' (1989), 'Elemental' (1990), 'Whatever's Best (1995)', 'Resurgence' (1995, a dúo con Peter Knight) y 'Connected' (2012).

También estableció otra intensa relación musical con Richard Thompson, el fundador de The Fairport Convention, para hacer una gran cantidad de álbumes en los noventa, una década en la que amplió su lista de colaboraciones trabajando con Christine Collister, Barbara Dickson, Everything but the Girl, Boo Hewerdine, Tasmin Archer, Mike Lindup, Loreena McKennitt, Alison Moyet, Andrew Ridgeley y Vivian Stanshall.

Ya con el cambio de siglo, Thompson siguió muy activo tocando con el grupo Skin, Richard Barbieri, The Blind Boys of Alabama, Graham Coxon (en su carrera solista al margen de Blur), Peter Gabriel, Deva Premal, Darrell Scott, Dawud Wharnsby o Mary Hopkin, y grabando el disco 'Propensity' con el trío Danny Thompson, Allan Holdsworth y John Stevens, y 'Watching the Well' con el dúo Jon Thorne & Danny Thompson.

El artista, que en 2015 recibió un homenaje en los Progressive Music Awards, ha fallecido según ha informado su familia con este comunicado: «El legendario bajista acústico Danny Thompson falleció ayer pacíficamente en su casa de Rickmansworth, Reino Unido. Músico querido y admirado por todos aquellos con los que trabajó, su obra es incomparable tanto por su calidad como por la increíble variedad de músicos con los que colaboró. Desde Kate Bush y John Martyn, hasta su papel como miembro fundador de la legendaria banda Pentangle; desde su participación en la sintonía de Thunderbirds y tocar el bajo para Roy Orbison cuando los Beatles aún eran sus teloneros, hasta sus colaboraciones con grandes del jazz como Tubby Hayes y Stan Tracey. Danny era una fuerza de la naturaleza. Un músico que se ponía al servicio de la canción y que enriquecía la vida de todas las personas con las que se cruzaba. Se le echará mucho de menos».