La lengua española se queda sin bandas en el Rock'n'Roll Hall of Fame, pero nace el Salón de la Fama de la Música Hispana

Un año más, el Rock'n'Roll Hall of Fame ha vuelto a ignorar a los grupos que cantan en español dejando a Maná fuera de la lista de nuevos miembros que se ha dado a conocer esta semana. Los elegidos este 2025 han sido The White Stripes, Soundgarden, Cyndi Lauper, Outkast, Chubby Checker, Joe Cocker y Bad Company.

«Cada uno de estos nuevos miembros creó su propio sonido y actitud, dejando una huella profunda en la cultura y ayudando a cambiar el rumbo del rock para siempre», afirmó John Sykes, presidente de la organización.

Por otro lado, Thom Bell, Nicky Hopkins y Carol Kaye fueron incluidos bajo el Premio a la Excelencia Musical, una distinción que honra a quienes han contribuido de manera excepcional a la industria. Lenny Waronker recibió el Premio Ahmet Ertegun, destinado a figuras clave del negocio musical que han dejado un legado significativo.

La ceremonia de ingreso de los nuevos miembros se celebrará el próximo 8 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con transmisión en vivo a través de Disney+ y una versión editada posteriormente en ABC.

A pesar de la decepción para los hispanohablantes, Fher Olvera, vocalista de Maná, ha expresado su gratitud hacia la institución por la oportunidad. «Aunque no ganamos, la nominación fue histórica y un grito de guerra para toda la música y la comunidad latina. Pero ver a nuestro público cantar, verlos bailar, ver la alegría, cómo se empapan de nostalgia, eso es lo más grande para la banda». Phish, Oasis, Mariah Carey, Billy Idol y Joy Division/New Order también quedaron fuera.

Coincidiendo con el anuncio, en España se ha celebrado el I Salón de la Fama de la Música Hispana, una iniciativa que lleva muchos años gestándose para reconocer a los grandes nombres de la historia de la canción en castellano.

El Centro de la Cultura del Rioja (CCR) ha acogido este evento en el que, como ha explicado su promotor, Ignacio Faulín, «se pretende poner en valor a los grandes nombres, a esas personas que han creado música y se mantienen el tiempo».

En concreto los ingresados en esta primera edición -que tiene vocación de continuidad- han sido siete grandes nacionales, como Kiko Veneno, una de las grandes personalidades del pop nacional en las últimas décadas; o Manuel Alejandro, el histórico compositor que, desde los sesenta, ha marcado la historia de nuestra música popular.

También están Joaquín Díaz, eminente folklorista desde los sesenta y que dirige la fundación que lleva su nombre); el grupo 'Burning', grupo de rock madrileño que definió la España de la transición; y a título póstumo, Maria Dolores Pradera, la cantante y actriz que unió España y América con sus canciones, Cecilia, la gran cantautora de los setenta cuyo legado continúa muy vigente, y Luis Eduardo Aute, cantautor fundamental e influyente con un buen número de clásicos.

Uno de los reconocidos, Kiko Veneno, ha dicho estar «muy contento de que me hayan llamado para el Salón de la Música Hispana, porque me gusta mucho la idea». El cantante ha destacado que es un homenaje «a mi mundo; al mundo del arte, de la creación y eso requiere libertad». Una libertad que Veneno ha admitido que «requiere ciertas condiciones», por lo que «la fama es una cosa que va radicalmente en contra de la libertad», si bien «yo tengo ya una edad que me puedo permitir pequeños baños de fama sin que creo que me afecten a mi persona y a mi libertad».

Johnny Cifuentes, vocalista y teclista de 'Burning', ha indicado que «es un primer acontecimiento pero creo que es una gran idea, y yo os deseo que tengáis más o menos la historia que tiene Burning, que es un tren de largo recorrido y que este sea el principio de una gran historia que va a ocurrir».

También se entregó un premio al sello Subterfuge por el podcast 'Simpatía por la industria musical', y además, en el 'Salón de la Fama de la Música Hispana' ingresará, anualmente, un importante artista de la música hispanoamericana. En esta primera entrega le corresponderá a Gloria Estefan. Icono de la música latina, la intérprete ha manifestado sentirse «inmensamente honrada de ser la primera artista hispanoamericana en ingresar».

«Lo que queremos es adaptar lo que se conoce como 'Salón de la Fama' un poco a nuestra idiosincrasia, es decir, a nuestro idioma, a nuestro país y en una tierra además que es cuna del castellano, de donde proceden los testimonios más antiguos que tenemos en nuestro idioma. Queríamos conjugar varias cosas y unirlas dentro de este acto», ha explicado Ignacio Faulín.