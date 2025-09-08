Ariana Grande y Lady Gaga se coronan en los MTV Music Awards

La cantante de pop Ariana Grande se ha coronado en la noche de los MTV Video Music Awards al llevarse el galardón por el mejor vídeo del año con su canción 'Brighter Days Ahead'. «El arte ha sido un refugio para mí desde que era niña. Estoy muy agradecida de poder hacer esto», confesó Grande mientras sostenía el trofeo MTV Moon Person en el escenario del UBS Arena.

Lady Gaga fue coronada artista del año al comienzo del espectáculo imponiéndose a las favoritas de los VMA Taylor Swift y Beyoncé. Gaga, actualmente de gira con su álbum 'Mayhem', subió al escenario con un vestido negro y morado con volantes y mangas gigantes. «No puedo expresar lo que significa para mí ser premiada por ser artista, ser premiada por algo que ya es tan gratificante», dijo Gaga antes de salir corriendo para dar un concierto en el Madison Square Garden.

La victoria de Gaga impidió que Beyoncé o Swift se convirtieran en las artistas más galardonadas en la historia de los VMA. Ambas siguen empatadas con 30 VMA cada una. Gaga también ganó el premio a la mejor colaboración por 'Die with a Smile', un dúo con Bruno Mars que había estado compitiendo por el premio al mejor vídeo, que finalmente fue para Grande.

I would be lying to you all if I said I didn't tear up during @ladygaga's Artist of the Year #VMAs speech 🥲 pic.twitter.com/nL82VU6jWi — MTV (@MTV) September 8, 2025

Sabrina Carpenter se llevó el premio al mejor álbum por 'Short n' Sweet'. «No doy por sentado que dediquéis parte de vuestro tiempo a escuchar un álbum», dijo la cantante pop. «Soy la chica más afortunada del mundo». 'APT.', una colaboración entre Bruno Mars y la cantante de K-pop Rose, ganó el VMA a la canción del año. Rose, de 28 años y miembro del grupo Blackpink, dedicó su victoria a su yo «excéntrico» de 16 años.

«Este es un momento muy importante para mi yo de 16 años y para cualquiera que sueñe con ser aceptado por su esfuerzo», dijo en el escenario. El cantante inglés Yungblud interpretó 'Crazy Train' para dar inicio a un tributo musical al fallecido rockero británico Ozzy Osbourne, con Nuno Bettencourt a la guitarra. Los miembros de Aerosmith Steven Tyler y Joe Perry se unieron para interpretar una emocionante versión de «Mama, I'm Coming Home» que hizo que el público agitara las manos en el aire.

Mariah Carey recibió un premio por su trayectoria profesional y habló sobre lo divertido que es hacer vídeos musicales. Los vídeos son «mini películas que visualizan la pura fantasía de todo ello», afirmó. «Y a veces son solo una excusa para aportar dramatismo y hacer cosas que no haría en la vida real».

Los VMA comenzaron a emitirse en MTV en 1984 y se hicieron famosos por momentos memorables como el beso en el escenario entre Madonna y Britney Spears y la aparición de Gaga con un vestido de carne cruda. La ceremonia del domingo se retransmitió en directo por la CBS y MTV. En otros premios, el cantante de folk-pop Alex Warren fue nombrado mejor artista novel.