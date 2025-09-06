Muere Azuquita, el inventor del 'rumbakalao'

El cantante valenciano Pedro Bermúdez, conocido artísticamente como Azuquita, ha fallecido este viernes a los 47 años en Palma de Mallorca, donde residía, sin que se hayan dado a conocer las causas. El miembro de Rumba Kings era una de las figuras más singulares de la música de los 90 gracias a su invención del 'rumbakalao', que fusionaba la rumba española con el bakalao.

Su salto a la fama llegó en 1993 con una versión rumbera del éxito de Chimo Bayo 'Así me gusta a mí', y entre 1994 y 1997 publicó tres discos: 'Rumbakalao', 'Escucha que te digo' y 'Sinelo Kalo', este último con una versión de 'Gangsta's Paradise' bajo el título 'Rejas de cristal' que se hizo muy popular.

En los años dio un paso más en su carrera, al colaborar con el cantante alemán Matthias Reim en una versión bilingüe de 'Verdammt ich lieb dich' que le abrió las puertas a escenarios internacionales.

Hasta hace poco seguía en activo como miembro de los Rumba Kings actuando en hoteles, salas y festivales locales de Mallorca. Su velatorio tendrá lugar el sábado en el tanatorio de Son Valentí, donde sus allegados podrán darle el último adiós.