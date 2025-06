Ana Belén: «No sé si podemos seguir apoyando a Pedro Sánchez, no lo sé»

Desde que salió el anterior disco de Ana Belén, en 2018, han ocurrido tantos hechos históricos, casi todos malos fíjese usted, que hasta se nos olvidan algunos si nos ponemos a echar cuentas. Pandemias, guerras en Europa y masacres inhumanas en Oriente Medio, fenómenos climáticos tan insólitos como devastadores, apagones masivos, derivas autoritarias, avances tecnológicos escalofriantes... Casi dan ganas de meterse en la cama y bajar las persianas. Pero eso, a Ana Belén, no le pasa.

«No sé tomar distancia, y además, no quiero. Tomar distancia es sentirse indiferente a todo. Precisamente canto una canción que dice que ni la guerra, ni el dolor me sean indiferentes. Yo quiero que cuando esté en mi casa comiendo tranquilamente, esas imágenes me golpeen. Porque ellos no es que no coman, es que los están matando por querer comer. Eso está pasando, y si eres un ser humano tiene que dolerte», dice recordando «a todas esas mujeres, a esos niños y niñas gazatíes que se están muriendo de hambre, y encima los asesinan», protagonistas, o al menos así lo interpreta ella, de 'Que no hablen en mi nombre', una de las canciones del nuevo disco que hoy publica.

«No puedo entender la reacción del mundo ante esto, no lo entiendo», añade casi sin voz. «¿Qué más tenemos que ver? Del genocidio nazi no nos llegaron imágenes hasta que entraron los aliados, pero esto lo vemos a diario, en directo. ¿Cuántas caras de niños asesinados tenemos que ver para que pase algo en el mundo? Mi cabeza no lo entiende, sólo queda la tristeza y la rabia».

Noticia Relacionada Ana Belén, Morad, Los Pecos, Pignoise o Los Morancos actuarán en la plaza de toros de Toledo ABC Los conciertos se engloban dentro del I Ciclo 'Toledo en Concierto' que se celebrarán entre los meses de julio y septiembre

El álbum se llama 'Vengo con los ojos nuevos', que no alude al anhelo por recuperar una inocencia perdida, sino al presente real de esta radiante estrella total. «Es algo que siento, aunque hay una cierta ironía. Venir con los ojos nuevos, yo, con mi edad y con la carrera que tengo a mis espaldas (risas)... Y sin embargo, estos años en los que he estado alejada de la música me hacen sentir eso, que vengo como de nuevas», dice Ana Belén, que describe con la palabra «total» el cambio que ha visto en la industria discográfica a la que ha regresado siete años después, en la que ahora debuta como artista independiente al haberse marchado de Sony Music. Esa mudanza es la que ha retrasado el lanzamiento del disco obligándola a empezar su gira sin que los fans lo hayan podido escuchar, aunque «lo están recibiendo muy bien», asegura. «Pero que nadie se preocupe, que sólo canto cinco temas nuevos y la gente escuchará lo que quiere oír, que es lo que conoce».

El álbum cuenta con compositores como Pedro Guerra, Luis Ramiro, Vicky Gastelo, Israel Sandoval o Juan Mari Montes, y en concreto, la canción que le da título viene firmada por Víctor Manuel. Pero le preguntamos a ella si la consultó para escribir versos como «mi mamá me dio un consejo, tú paga siempre lo tuyo», y por supuesto, la respuesta es sí. «Esa historia se la conté a Víctor, es verdad que me lo dijo mi madre. Fue cuando vio que lo de trabajar en el teatro iba en serio, cuando vio que con diecisiete años hacía mi primera gira, viajando por ahí con mi maletita. Me dijo (susurra imitando la voz de su madre): «Oye Mari, tú págate tus cosas. No dejes que te invite nadie»».

Su madre estaba siendo una pionera del feminismo, sin saberlo. Y a ella, a todas ellas, dedica Ana Belén buena parte de este nuevo trabajo. En 'Sin tacones ni carmín' canta: «Hay millones por ahí, van vestidas de valientes sin tacones ni carmín, dicen siempre lo que sienten, no lo que quieren oír, fueron derribando puertas para ti y para mí». En 'Poco más que nada': «Él sale pronto y me deja olvidada en las cuatro paredes que forman mi casa, supongo que vive, supongo que ama, pero me visto y me voy, y empiezo a ser lo que soy, una mujer que sin él puede andar por el mundo tranquila, más ancha que larga». Y escuchando atentamente otras canciones se pueden identificar otros guiños, «más que a las grandes pioneras o a los grandes nombres del feminismo, a todas esas mujeres anónimas que han luchado toda su vida, desde sus barrios, con los movimientos vecinales», explica esta incansable defensora de la militancia política de base.

Los siete años que ha estado fuera de los focos, son los que ha durado, al menos hasta ahora, el primer gobierno de coalición de izquierdas desde la Transición. Se imaginan la cara de susto de Ana Belén cuando sale el tema, claro. Pero primero vayamos al balance: «Para mí es bastante positivo», dice antes de interrumpirse a sí misma ante la evidencia de que no es el mejor momento para poner medallas. «Es que lo que está pasando, lo vivo con una tristeza... A todo el mundo le ha dejado tan asombrado. Ha sido inesperado, triste. La corrupción está en todas partes. Hay corruptibles porque hay corruptores. Pero cómo es posible... demasiado inesperado. Hay mucho cabreo. Y lo del lenguaje machista, es la peor guinda que le podíamos poner al pastel». Así las cosas, sobre Pedro Sánchez confiesa que ya no sabe «qué significa lo de aguantar», y tampoco «hasta qué punto lo de las explicaciones dadas sirven. No sé si con eso podemos seguir apoyándole, no lo sé».

MÁS INFORMACIÓN Cincuenta años de la huelga que cerró los teatros de España

Ante este panorama, reflexiona, «lo que nos queda a todos es hacer nuestro trabajo lo mejor posible». Y ella por ahora lo está cumpliendo, demostrando estar en plena forma en una gira titulada 'Más D Ana' que va a recorrer toda España lo que queda de año (próximas paradas en Zaragoza y Santa Cruz de la Palma los días 21 y 26 de junio, con final en el Movistar Arena de Madrid el 23 de diciembre), y también con la espléndida colección de nuevas canciones que ha grabado con su hijo, «a la vieja usanza, poco a poco, haciendo maquetas, con músicos, en directo, sin maquinitas como hacen otros...», señala con media sonrisa. «Es que esa es otra, lo de la inteligencia artificial. Lo que se avecina con este es un disgusto muy grande para la música. Es acabar con la industria, con cómo entendemos esto. Y no sé qué se puede hacer para controlar esto. Pero tiene que haber una regulación, ¡o esto se va a la mierda! Ya no yo, que me voy a ir a la mierda enseguida porque ya tengo una edad. ¿Pero la gente joven?».