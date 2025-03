Steve Van Zandt: «Me marché de la E Street Band para preservar mi amistad con Springsteen»

Mano derecha de Bruce Springsteen, cabecilla de la E Street Band, 'consigliere' de James Gandolfini en 'Los Soprano', mafioso a jornada completa en la gélida Noruega de 'Lilyhammer', jefe de filas de los estupendos The Disciples Of Soul, productor discográfico, creador del programa radiofónico ' ... Underground Garage', activista político, impulsor del proyecto 'Sun City' contra el apartheid en Sudáfrica… Sin duda, Steve Van Zandt (Winthrop, Massachusetts, 1950) ha vivido una vida digna de ser contada. Una asombrosa y a ratos increíble existencia a una bandana pegada que el músico repasa ahora en 'Flechazos y rechazos' (Libros del Kultrum), absorbente autobiografía muy oportunamente subtitulada como 'La odisea de un consigliere del rock and roll (un cuento con moraleja)'. Un viaje al pasado para el que Van Zandt, lúcido y guasón a partes iguales, no ha necesitado moverse demasiado. «Cuando escribes un libro como este has de mirar hacia atrás, transportarte, aunque en realidad yo no necesito hacerlo: ¡para mí cada día es 1967! », bromea al otro lado del teléfono desde Nueva York.

Hace diez años hubo un primer intento de escribir un libro de memorias, pero el proyecto cuajó. ¿Qué ha cambiado ahora?

En 2017 reconecté con mi carrera en solitario, de la que había estado separado durante décadas. Acabé haciendo dos discos, 'Soulfire' y 'Summer Of Sorcery', lo que fue una auténtica sorpresa… Bueno, como casi todo en mi vida. Fue como cerrar un círculo. Ya tenía planteamiento, nudo y desenlace y podía contar la historia. No quiere decir que esto sea el final de mi vida, pero quizá sí de una etapa.

Steve Van Zandt, Little Steven, Miami Steve, el músico, el actor, el 'consigliere'... ¿Qué imagen quería mostrar a los lectores?

Lo que buscaba era un balance entre mi historia, la historia del rock, porque la he presenciado casi toda, y los muchos oficios que he desarrollado en estos años. He tenido grandes éxitos en mi vida con la E Street Band, con 'Los Soprano' o con 'Lilyhammer', pero mi trabajo más personal, mis discos , nunca ha encontrado público. Hay cierta decepción ahí que creo que mucha gente puede compartir.

¿Cómo se explica eso? Pasar de tocar en un estadio hasta la bandera con la E Street Band a actuar en salas a medio llenar con los Disciples Of Soul?

Eso me gustaría saber (ríe). Supongo que la mayoría del público de Bruce y la E Street Band no presta atención a lo que hago. Cuando hice 'Lilyhammer', un millón de personas veía la serie en Noruega cada semana, pero luego iba a tocar a Oslo y había 100 personas. ¡Eso no es ni el 1% del total!

En el libro habla de su decisión de dejar la E Street Band a principios de los ochenta como uno de los momentos determinantes de su carrera. ¿Cómo afectó aquello a su relación con Bruce Springsteen?

Fue duro, claro. Cuando dejé la E Street Band pensé que mi vida había terminado. Ahora, cuando miro hacia atrás, puedo ver todo lo que he logrado después de aquello, así que creo que en cierto modo puede ser útil para alguien que piense que su vida se va al garete por una mala decisión. Con Bruce fue la primera bronca de las tres que hemos tenido en todos estos años. Una de las razones por las que me marché fue para preservar nuestra amistad, y creo que al final salió bien, porque ahora estamos más unidos que nunca.

Springsteen y Van Zandt, durante una actuación en 2009 AP

Al escribir 'Flechazos y Rechazos', ¿tenía en mente las memorias que Springsteen publicó hace unos años? Hay capítulos, como la grabación de 'Born To Run', que parecen complementarios.

Lo leí, sí, un gran libro, pero, ¿no fue hace mucho? ¿Cinco años o así?

En 2016, sí.

Eso. Pues lo leí en su momento, pero no he ido a comprobar cosas de mi libro en el suyo. Seguro que hay partes que recordamos de forma diferente, pero lo primero que hice cuando terminé el libro fue enviarle una copia a Bruce y otra a Bob Dylan para que me dijeran si querían algún cambió o se sentían incómodos con algún pasaje. Ninguno de los dos quiso cambiar nada. Así que todo lo que leas es verdad. Bueno, mi verdad (ríe).

Una verdad que, por cierto, poco tiene que ver con las biografías rock al uso.

No quería escarbar en todo eso de sexo, drogas, bebidas, fiesta… Ya hay suficientes libros de rock así. Y eso no era lo importante para mi. Para mí el rock and roll es una religión, así que lo que quiero es honrarlo. En especial el periodo de los sesenta, que para mí sigue siendo en el que mejor música produjo. He dedicado los últimos 25 años a preservarlo y asegurarme de que las nuevas generaciones tengan acceso.

Si el rock es una religión, ¿qué es entonces el cine?

Un gran oficio y un maravilloso regalo que me llegó a mitad de mi vida. Todo lo que sea interpretar, ya sea en un escenario tocando o delante de una cámara, es la parte divertida de la vida. Son vacaciones.

Van Zandt y James Gandolfini en una de las imágenes del libro ABC

Cuenta en el libro que David Chase quería que usted interpretase a Tony Soprano, pero que al final le acabó escribiendo un personaje a medida, el de Silvio Dante.

HBO le dijo que si había perdido la cabeza. ¿Darle el papel protagonista a alguien que no había actuado nunca? Al principio el personaje de Silvio era muy vago e impreciso pero, poco a poco, a medida que mi relación con James Gandolfini se iba haciendo más estrecha, el personaje fue ganando peso como 'consigliere'. Al final, la relación de Silvio con Tony Soprano se acabó pareciendo mucho a la mía con Bruce, por lo que conocía muy bien las dinámicas y me salían de forma natural.

En todos estos años apenas ha parado quieto. ¿Qué hay detrás de todo este trabajo incansable ¿Qué es lo que busca?

Grandeza. Grandeza y un poco de verdad. Si te fijas en los sesenta, la grandeza era comercial. No había conflicto entre las dos cosas. Así que eso es lo que hago en cualquier cosa que hago: sea cual sea el oficio que tenga entre manos, me fijo en los mejores. No me comparo necesariamente con el mundo contemporáneo, ya que lo encuentro extremadamente mediocre. Hoy en día nuestra cultura no reconocería la grandeza ni aunque se la cruzase por la calle. Para mí el éxito comercial es lo de menos. De hecho, mi carrera es el triunfo del arte por encima del éxito comercial (ríe).

Cubierta del libro ABC

«También me veo obligado a dar las gracias al gobierno más extraordinariamente competente, inmoral, ignorante e indecente de la historia», escribe en los agradecimientos. ¿Qué sería de Steve Van Zandt sin la política?

Oh, eso (ríe). No creo que este sea un libro político pero, ¿qué puedo decir? Casi toda mi vida ha sido un cruzada por la paz y el entendimiento. Ahora esperábamos un cambio radical con la nueva administración, algo que no va a ocurrir porque hay un par de tipos en el Congreso frenando todo el progreso. El principal problema es que ahora mismo sólo hay un partido funcional en Estados Unidos: los republicanos han dejado de creer en la democracia, en la igualdad y en la ciencia. Así que tenemos un partido disfuncional y otro francamente incompetente. Estamos en problemas. Y si nosotros lo estamos, el mundo también lo estará. El fascismo crece en todas partes y puedo entender el porqué, ya que todo el mundo está decepcionado. Y cuando todo el mundo está decepcionado, los demagogos lo tienen fácil; buscan a quien culpar y lo señalan.

La pregunta del millón: ¿habrá gira de Springsteen y la E Street Band en breve?

Eso espero, pero si ocurre será el verano que viene. Quiero encontrar la manera de mantener juntos a los Disciples of Soul, pero si Bruce quiere salir de gira , ahí estaré. En algún momento tomará la decisión.