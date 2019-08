La soprano y directora de la SGAE Pilar Jurado sale en defensa de Plácido Domingo «Nunca me he sentido acosada por él y es un perfecto caballero», ha declarado a Europa Press

La soprano y presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, ha defendido este martes 13 de agosto al tenor Plácido Domingo, a quien nueve mujeres han acusado de acoso sexual, asegurando que ella «nunca» se ha visto en esa situación y que el cantante es «un perfecto caballero».

«Es complicado porque yo no sé lo que ha vivido otra gente y no puedo decir si es verdad o mentira, porque no estaba allí. Pero sí puedo decir que conmigo la relación con él ha sido de un perfecto caballero y de afectividad absoluta», ha señalado en declaraciones a Europa Press la soprano, quien ha trabajado en varias ocasiones junto al tenor.

Jurado se ha mostrado «sorprendida» de que hayan salido estas acusaciones, puesto que su relación con Domingo ha sido «siempre maravillosa». «Se ha comportado como un señor y ha sido profundamente cordial y muy afectivo», ha añadido, para recordar algunos «detalles preciosos» con ella.

«Cuando estrené mi opera en el Teatro Real estuvo muy pendiente de cómo iban mis ensayos y, cuando se marchó porque tenía que cantar en el Metropolitan, mandó desde ahí un ramo de rosas blancas espectaculares», ha señalado, para luego recordar cómo ella le regaló también en otra ocasión una de sus partituras.

«Lo que ha generado siempre conmigo ha sido una relación de afectividad absoluta, pero nunca en la vida me he sentido acosada ni obligada a hacer nada que no quería: es una cosa tremenda y estoy en "shock"», ha admitido.

La presidenta de la SGAE ha reiterado que es una persona que lleva «muchísimos años luchando contra la violencia de genero», porque cree que las mujeres «merecen ir por la vida sin tener que ir mirando hacia atrás, que es una situación que se ha agravado en los últimos años».

No obstante, ha matizado que, en algunos casos, resulta «complicado» abordarlos, porque «uno no vive esa situación». «Habría que ver hasta dónde... Porque hay gente que directamente puede acercarse también a otra por intereses. Es complicado», ha concluido.