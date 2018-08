Las seis mejores canciones de Aretha Franklin

«Respect»

La primera canción que le viene a la cabeza a casi todo el mundo al pensar en Aretha Franklin es esta composición de Otis Redding, que habla de un hombre que trabaja todo el día, que trae el dinero a casa y que a su llegada al hogar reclama respeto a su esposa. Ella le dio la vuelta al sentido de la letra para crear uno de los himnos feministas por antonomasia, añadiendo el mítico deletreo «R-E-S-P-E-C-T» y algunos cambios sutiles (improvisa la línea «sock it to me», y en un verso cambia «respect» por «propers», palabra usada en la jerga de las comunidades negras) que hicieron que su versión superara a la original. El propio Redding lo asumió con elegancia: Meses después de ser publicada, actuó en el Monterey Pop Festival y cuando llegó el turno de «Respect», dijo: «La próxima es una canción que una chica me robó, una buena amiga mía».