Resurrection Fest online arranca un fin de semana entero dedicado al rock y el metal

El Resurrection Fest ha programado un festival online que se inicia esta noche y continuará mañana, repasando la historia del acontecimiento cultural que rompe moldes en Viveiro desde el ya lejano 2006. Su canal de Youtube, con acceso totalmente gratuito, conectará a las 21 horas e irá repasando cada edición hasta la del 2016, cuando Iron Maiden llegó a A Mariña, hasta las 2:10 de la madrugada. Los tres últimos festivales quedan para la noche del sábado.

Puede verse de manera gratuita en el canal de YouTube oficial del festival, y también se podrá colaborar con las campañas solidarias de Cruz Roja y de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), y comprar merch en nuestra tienda o en la de Estrella Galicia, cuyos beneficios irán a dichas entidades.

Hablamos con Esteban Girón, organizador de este ambicioso festival virtual.

¿Cuál ha sido la motivación para organizar este festival virtual?

Hay diferentes motivaciones que se dirigen en varias direcciones. Por un lado está el hecho de que queríamos brindar algo especial a toda esa masa de gente que nos sigue, nos apoya y nos motiva durante los doce meses del año desde hace ya tantos años. Tener un guiño hacia ellos, hacer algo todos juntos en ese año tan difícil para todos fue la primera de las motivaciones en un proyecto que arrancó en el mismo mes de marzo. Como responsables de Resurrection Fest no sería responsable por nuestra parte no trabajar en un proyecto para toda la comunidad que agotó nuestras entradas en seis horas durante 2020. El segundo motivo fue tomar conciencia del agente socioeconómico que somos no sólo para Viveiro, sino para la Provincia de Lugo y para Galicia. Miles de puestos de trabajo no se han producido, tampoco el impacto económico que el festival tiene, de decenas de miles de euros en la zona. Así que por ello decidimos que esta edición fuese solidaria y lo que tener va a ir destinado a Cruz Roja y al Banco de Alimentos. El tercer motivo es que somos gente inquieta y creemos que es positivo en una época de negatividad, aportar a terceros algo, lo que sea, positivo. Es importante en las épocas difíciles mantener un estado mental positivo.

¿Cómo se ha organizado, y qué peculiaridades tiene?

En el mes de marzo desde la Dirección de Bring The Noise se nos convocó al Equipo de Comunicación de la empresa. Querían hacer un Resurrection Fest Online, benéfico y nos dieron simplemente una fecha de entrega. A partir de ahí nos enfrentamos a un papel en blanco y fuimos dándole a la cabeza. Habrá varios documentales, muchísimas actuaciones antológicas de grandes cabezas de cartel nacionales e internacionales. Colaboraciones con otras televisiones y productoras como TVE, gente de El Terrat, Movistar Plus. En Resurrection Fest Online contaremos desde con Kiss a Gonzo de «Salvados», desde Slipknot a Jon Sistiaga. Serán seis horas al día a través de nuestro canal de Youtube. Viernes y sábado a partir de las 9 de la noche

¿Cuáles señalarías como los «highlights» de la programación, y cuáles serían sus mejores «joyas ocultas»?

Creo que habrá un montón. Desde el documental que hemos producido y que sirve de hijo de ruta al espectador por decenas de conciertos, entrevistas y más material exclusivo. Pretendemos no destacar ningún contenido sobre el otro. Lo que pretendemos es que desde la distancia obligada en estos tiempos horribles, reproducir una parte de esa atmósfera mágica que se respira en el recinto de Resurrection Fest cada mes de julio.

¿Cómo ha afectado la cancelación de este año a la viabilidad del festival? También se suspendió el formato XS….

No estamos hablando sólo de la viabilidad del Festival. Sino de una empresa que se dedica a la música en directo. También hay que ver que el impacto socioeconómico en la región era enorme y que ese año la Provincia de Lugo no va a poder contar con ello. La riqueza de un país es definida por el modo en el que trata a su cultura. Necesitamos avanzar todos y muchas industrias van a necesitar un apoyo real, como la cultural.

HORARIOS

Viernes 28/08

21:00 - 22:00 Inicios del Resurrection Fest:

2006: primera edición con Sick of it All

2007: segunda edición

2008 - 2012: evolución

2013: punto de inflexión, Slayer y Trivium

22:00 - 23:25 Edición del 2014: la edición más extrema del Resurrection

Curiosidades de esa edición

NOFX, Red Fang, Turbonegro, Down

Megadeth y su avión privado

Estreno de Teksuo

Jon & Joe, especial Resurrection Fest

23:25 - 00:55 Edición de 2015: Lemmy sobre todas las cosas

Último festival de la historia de Motörhead

La vuelta de Refused

In Flames, Heaven Shall Burn y sus circle pits

Berri Txarrak, una de las mejores bandas nacionales

Children of Bodom, Kadavar

00:55 - 02:10 Edición de 2016: Iron Maiden en Viveiro

La leyenda de Iron Maiden

Bad Religion, lección de punk rock

The Offspring (inédito)

Desakato, Bullet For My Valentine, Volbeat, While She Sleeps, Hatebreed

Sábado 29/08

21:00 - 22:30 Edición de 2017: ardiendo con Rammstein

Rammstein haciendo historia en el Resurrection

La fiesta de Dropkick Murphys

Aprendiendo historia con Sabaton

Enter Shikari

Mastodon: sangre y truenos (inédito)

Rancid: por fin salen los lobos (inédito)

Blaze Out desde casa

22:30 - 00:10 Edición de 2018: una de las ediciones más difíciles

Ghost y su baile macabro

Prophets of Rage. Tom Morello y Gonzo arreglan el planeta en el Resurrection

Frank Carter reinando en el Main Stage

Stone Sour: por fin Corey Taylor en Viveiro

Dawn of The Maya se despiden, Anti-Flag, Jinjer

Rise Of The Northstar: el espíritu del samurai (inédito)

Scorpions: huracán en el festival

00:10 - 03:30 Edición de 2019: llegada a la cima

Parkway Drive reinando en los festivales

Slayer, despedida bajo la tormenta de la banda más extrema (inédito)

Slipknot, la banda más pedida de nuestra historia

Ramiroquai en el Resu 2019

Gojira destrozando el escenario (inédito)

Brothers Till We Die desde casa

Arch Enemy, Alien Weaponry y el caos de Lamb of God

Crisix: estreno de la canción oficial del Resurrection Fest

Crystal Lake: desde Japón con amor

Within Temptation

El apoyo incomensurable de nuestro Street Team

Despedida y agradecimientos

Por otro lado, el festival en 2021 se celebrará del miércoles 2 al sábado 5 de junio. La única razón para moverse del fin de semana original ha sido poder conseguir que el cartel mantuviese las expectativas de nuestro público, vosostr@s, algo que de habernos quedado en el fin de semana original y previamente anunciado sería imposible. En 2022 volveremos a las fechas originales, pero en 2021 y en medio de esta situación extraordinaria, en la que muchas bandas han acortado sus períodos de gira o modificado por razones ajenas al festival, se hará unas semanas antes.

System of a Down vuelven a confirmar que encabezarán el festival con su única fecha en España en 2021. Una oportunidad única de ver a esta banda tan legendaria y exclusiva. KoRn también vendrán al festival por segunda vez para dar un concierto lleno de éxitos y hacernos saltar sin parar. Como novedad, nos enorgullece deciros que tenemos al fin a una banda que llevamos muchos años detrás de ella. Tras 10 años sin pisar España, Chino Moreno y los suyos, Deftones, actuarán por primera vez en el festival.