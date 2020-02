El regreso de The Killer Barbies: estrenamos su nuevo videoclip, «Peligro!!!» La canción es un adelanto de su primer disco en diecisiete años, «Vive le punk», que verá la luz el 13 de marzo

«Peligro!!!», el nuevo single de The Killer Barbies extraído de lo que será su nuevo álbum «Vive le punk», es un cocktail con notas agridulces que mezclan la insinuante y dulce voz de Sílvia con las potentes y amargas guitarras del estribillo con una base rítmica muy 50’s. Letra en castellano que no nos deja indiferentes y vídeo que acompaña a la perfección y muestra su pasión por las películas de Tarantino, rodado en plano secuencia en su Galicia natal con Producciones Mutantes. «Vive le Punk» vera la luz el próximo viernes 13 de marzo.

Temas con influencias de los Ramones, los Misfits, los Sex Pistols y las Crystals cantadas por una voz femenina a velocidad anfetamínica. Con esa carta presentación irrumpieron Killer Barbies en 1995 en el epicentro de la escena independiente española y rápidamente se hicieron un hueco en la parte alta de los carteles en todos festivales patrios y en buena parte de los europeos. Tras grabar cuatro álbumes de estudio, «Dressed To Kiss» (1995), «Only For Freaks» (1996), «Big Muff» (1998), «Bad Taste» (2000) y «Sin Is In» (2003), otros tantos recopilatorios y de remezclas, ocho epés, múltiples colaboraciones en recopilatorios, protagonizar una película homónima dirigida por Jess Franco, giras por Japón y Alemania y tocar en el mítico CBGB neoyorquino, la banda optó por un perfil más bajo. Pero en ese intervalo Silvia Superstar (voz y guitarra), Billy King (batería), Dr. Gonzo (guitarra) y Geyperman (Bajo) nunca han dado por disuelta la banda y han seguido ensayando con regularidad y tocando esporádicamente.

Ahora, cuando se cumple un cuarto de siglo de su formación, Killer Barbies resurgen cual Ave Fénix para celebrar sus 25 años y traernos por sorpresa, y sin previo aviso, cuatro nuevos pildorazos cantados en castellano, dos temas revisionados y una versión espídica del clásico «Real Wild Child», popularizado por Iggy Pop, uno de sus mitos y con el cual tocaron durante toda la gira alemana en 2001.

Entre estos nuevos temas destaca su anterior single «De repente», una enérgica y cautivadora canción con ecos de Blondie, The Go-Go's, o The Bangles en su música y declaración de inesperado amor a primera vista en su letra. Un tema que reenganchará a los fans de siempre y sorprenderá a quienes todavía no conocen a la banda. Llega, además, acompañado por un espectacular vídeo en blanco y negro con juegos de doble pantalla y visiones caleidoscópicas. Figura, esa del caleidoscopio, absolutamente metafórica para explicar las influencias que pueden percibirse en «De repente». Prepárense porque las Barbies Asesinas han regresado armadas hasta los dientes y amenazan con cometer una escabechina musical apoteósica. Si se cruzan con ellas no traten de resistirse: sus canciones son tan contagiosas como una apocalipsis zombie. Lo mejor es rendirse a sus encantos y bailar con ellas hasta el amanecer.

CONCIERTO PRESENTACIÓN > 20 MARZO, SALA MOBY DICK (MADRID)