Rafaella Carrá, la diva que «siempre» votaba comunista y cantó sin pudor al sexo El inminente estreno de la película «Explota Explota» ha vuelto a poner de moda a la cantante italiana

El nombre de Rafaella Carrá bien podría asociarse a palabras como glamour, lujo o incluso jet-set. Pero las ideas de la cantante italiana miraban hacia otro lado muy distinto. Lo desveló en junio de 1977, en una entrevista con la revista Interviú, que fue titulada: «Yo siempre voto comunista». En otra entrevista en los años noventa, Carrá aseguró: «En un conflicto entre trabajadores y empresarios, yo siempre estaré del lado de los trabajadores».

La guionista guionista Almudena Montero, que trabajó con ella en televisión, contó así su experiencia con la diva. «Por los pasillos se hablaba de culos de tías malversación de fondos y luego de penas de cárcel. Y en medio de todo ese horror catastrófico, aparecía Raffaella Carrà. Se te acercaba como no se te ha acercado en la vida un famoso, te bajaba la piel del ojo y te decía: «Estás anémica perdida». Te preguntaba por tus condiciones laborales, y cuando se las contabas, apagaba la luz del plató. (...) La tipa vivía permanentemente en un estado de excitación política de izquierdas, mientras dirigía departamentos enteros, vestida de lentejuelas rojas». Montero contó recientemente que Carrá volvió a contactar con ella recientemente y le dijo: «Yo voto comunista. Implica un modo de vida y una responsabilidad muy grande».

La Carrá también fue una revolucionaria en su tiempo en cuanto a las letras. Y es que no todas eran tan superficiales como «Para hacer bien el amor»: otras trataron temas como la homosexualidad (en la canción «Lucas», dedicada a un chico del que se enamoró), el sadomasoquismo (en la canción «Santo Santo») o incluso la masturbación femenina en «03 03 456», una canción que sufrió censura en varios países, por la estrofa en la que llama por teléfono a un amante que no le hace caso para decirle: «Mi dedo está enrojecido de tanto marcar, se mueve solo sobre mi cuerpo y marca sin parar». El Vaticano también llegó a censurarla, pero por otro motivo más terrenal: por mostrar el ombligo en sus actuaciones en televisión.

Película musical

El 6 de noviembre del año pasado, cuando el mundo aún era un lugar más o menos normal, comenzó el rodaje de «Explota Explota», ópera prima del director Nacho Álvarez que se presenta este 23 de septiembre en la 68ª edición del Festival de San Sebastián de la mano de RTVE y al ritmo de los grandes éxitos de Raffaela Carrá, y que se estrenará el 2 de octubre. La película está protagonizada por Ingrid García-Jonsson (La pequeña Suiza, Hermosa juventud), Verónica Echegui (No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas, Katmandú, un espejo en el cielo), Fernando Guallar (Patria, Gente que viene y bah), Pedro Casablanc (Dolor y gloria, Toy Boy), Fernando Tejero (El penalti más largo del mundo, Días de futbol) y Natalia Millán (Secretos de estado, El ministerio del tiempo). El rodaje se prolongó durante ocho semanas en diferentes localizaciones de Madrid, Pamplona y Roma, en una producción de Tornasol y El Sustituto Producciones AIE, en coproducción con indigo Film (Italia) y RTVE y en colaboración con Amazon Prime Video, con el apoyo de ICAA. Será distribuida en España por Universal Pictures International Spain y se estrenará en Amazon Prime Video después de su paso por cines.

La película cuenta la historia de María (Ingrid García-Jonsson), una bailarina joven, sensual y con ansias de libertad a principios de los años 70, una época que en España estuvo marcada por la rigidez y la censura, especialmente en televisión. Con ella descubriremos cómo hasta el más difícil de los sueños puede convertirse en realidad y todo ello contado a través de los grandes éxitos de Raffaella Carrà.

Tras dejar a su novio plantado en el altar de una iglesia en Roma, María viaja a Madrid para descubrir qué quiere hacer con su vida y cumplir su sueño de ser bailarina. Junto a su inseparable amiga Amparo (Verónica Echegui), María consigue poco a poco abrirse paso en el mundo de la televisión y pasa a ser parte del cuerpo de baile del programa de más éxito del momento: Las noches de Rosa, protagonizado por la gran Rosa (Natalia Millán) y dirigido por Chimo (Fernando Tejero), un hombre con cierta tendencia a intimar con cualquier chica que se le ponga por delante y supervisado por Celedonio, censor de la televisión (Pedro Casablanc). Allí se enamora de Pablo (Fernando Guallar) un trabajador de la cadena con quien empieza una maravillosa relación, pero quien esconde un gravísimo secreto que podría arruinar la carrera de María. Ambos tendrán que decidir si merece la pena enfrentarse a sus miedos, a su familia, y a una sociedad represiva y rígida para conseguir el amor de sus vidas.

Su banda sonora contará con la cantante Ana Guerra, que versiona la mítica canción «En el amor todo es empezar». Es la primera vez que la artista canaria participa en un proyecto de estas características y ha declarado que «ha sido emocionante para mi versionar un tema de Raffaella Carrà, ya que la admiro y respeto por su talento. Participar en este proyecto fue un gran reto. Cuando me dijeron que iba a versionar «En el amor todo es empezar» me sentí muy honrada pero he de reconocer que versionar su canción era un gran reto porque todo el mundo conoce sus canciones y eso impone muchísimo, así que nuestra solución fue hacer otra versión que espero que la gente disfrute tanto como yo he disfrutado participando en este proyecto».