¿Qué fue de Raffaela Carrá? La diva italiana cumple hoy 76 años

Actualizado: 18/06/2019

Hace apenas unos días se anunciaba en el festival «Lo que viene» de Tudela. Las canciones de la incombustible Rafaella Carrá serán la banda sonora de una película musical con la que Tornasol Films y RTVE pretenden recuperar el género en España.

Ya han anunciado que el filme no va a seguir la estela de los «biopics» de «Bohemian Rapsody» o «Rocketman», sino que contará la historia de una chica italiana a través de los temas de la mítica cantante y presentadora, al estilo de la saga cinematográfica «Mama Mía!».

Son los últimos pasos públicos que hemos conocido de la diva italiana (Bolonia, 1943), que vuelve así a la palestra mediática coincidiendo con su 76 años, motivo más que suficiente para darle un repaso a su dilatada trayectoria sobre los escenarios.

Precisamente, «La Carrá» asustaba a su entregada audiencia española en 2016, cuando estaba grabando la gala del 60º aniversario de TVE. Unas palabras suyas al programa «Domenico Live», del canal italiano TeleCinque, se malinterpretaron como una despedida. Ella misma lo aclaraba en ABC: «O no me he explicado bien o ha sido un malentendido. Quería decir que en este punto de mi carrera y de mi vida, después de tantas satisfacciones, mi sueño es hacer un proyecto para dar la oportunidad a jóvenes talentos. Eso no significa que me retire, pero quiero cambiar un poco la trayectoria profesional».

Y a ello se ha dedicado, pero en Italia. Allí ha hecho las veces de «coach» en la versión italiana de «La Voz». Además, también se anunciaba hace unos meses que sería la presentadora del programa de entrevistas «Mi casa es la tuya» («La mia casa è la tua'») en Rai 3, que sigue el mismo esquema que el emitido en España, ya que Carrá entrevista de manera informal a personalidades italianas y extranjeras en el interior de sus casas.

Esta «show-woman» de raza nacía en un día como hoy en junio de 1943 y, con tan solo ocho años, comenzó a tomar clases de danza en La Academia Nacional de Danzas. Al año siguiente, le dieron un pequeño papel para la película «Tormento del passato» y compaginó el baile con las clases de en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma.

Sus pasos en el cine seguirían firmes hacia Hollywood, donde recalaba en 1965 y aparecía en la película «El coronel Von Ryan» junto a Frank Sinatra. Su vuelta a Italia supuso, sin embargo, el despegue fulgurante de su carrera televisiva. Sus sensuales bailes y su gran simpatía desbordaron las pantallas italianas y llegaron hasta las españolas.

El descaro de la cantante, la primera en mostrar el onmbligo en la televisión, tuvo su punto álgido con «Tuca Tuca», canción que llegó a estar censurada por el Papa. Recordemos que Carrá también es intérprete de éxitos como «Hay que venir al sur» o «Far l'amore».

Precursora de las grandes divas del pop actuales, la diva platino sigue siendo pura energía tanto en los escenarios como en la vida, a pesar de cumplir un año más. Así lo demostró en su última aparición en nuestro país, en 2018. Decía la gran estrella en el programa «Volverte a ver»: «Vamos Raffaella, acepta el riesgo, tírate al ruedo». Te esperamos.