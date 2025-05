«Las posibilidades de que el mundo cultural se despierte dañado del coma en que se encuentra son grandes»

Samuel Beckett escribió « Fin de partie » («Final de partida»), en francés, entre 1954 y 1956. Como acostumbraba a hacer, la tradujo al inglés y en abril de 1957 se estrenó, con el título de «Endgame» en Londres; ese mismo mes se ... estrenó la versión gala en París. «Final de partida», « Esperando a Godot » («En attendant Godot») y « Días felices » («Happy Days») componen el corazón de la obra teatral del dramaturgo irlandés, que, curiosamente, pedía que sus obras se pusieran en escena sin música ninguna.

Por sugerencia de Alexander Pereira , sobreintendente de la Scala de Milán, el compositor húngaro György Kurtág (1926) emprendió hace tres años la tarea de convertir «Fin de partida» en ópera; era la primera vez que afrontaba un género que se le resistía, y quiso, además, poner música al texto de Beckett, palabra por palabra. El resultado fue una obra que vio la luz en la propia Scala en noviembre de 2018, con dirección escénica de Pierre Audi y dirección musical de Markus Stenz , y un cuarteto protagonista compuesto por Frode Olsen, Leigh Melrose, Hilary Summers y Leonardo Cortellazzi .

El mismo montaje estrenado en Milán se presenta el jueves en el Palau de Les Arts de Valencia , en lo que supone el estreno en España de esta obra, con la que el coliseo valenciano, además regresa a la ópera contemporánea, que no abordaba desde hace casi una década, cuando puso en pie «1984», la obra de Lorin Maazel . «Fin de partie» fue recibida con grandes elogios por parte de la crítica en su estreno. Para Pierre Audi, libanés y director actual del festival francés de Aix-en-Provence, «Kurtag llenó de música las pausas y los silencios de Beckett. Eligió darle a cada personaje un carácter vocal y expresivo específico. La combinación de ambos añade a la obra de Beckett un nuevo aspecto, el de una verdadera tragedia que se envuelve frente a nosotros como un thriller salpicado de destellos de humor negro poético . La conclusión es difícil de asumir: los hombres mueren solos y nunca se deshacen de su culpa, por mucho que la naturaleza humana trate de ocultar sus excesos. La ópera a través del poder de la música hace que estos temas sean mucho más manifiestos, facilitando que el público comprenda los temas principales de la obra maestra de Beckett».

Los personajes de «Fin de partie» son Hamm, un anciano ciego y que no puede mantenerse en pie; su criado, Clov, que no puede sentarse: y Nagg y Nell, los padres de Hamm, ninguno de los cuales tiene piernas y que viven en sendos cubos de basura. No es fácil, con estos personajes tan necesariamente estáticos. Asegura Audi que se acercó a cada escena como «una progresión (una serie de juegos) que nos lleva inevitablemente hacia el “The End”. Kurtag compuso las cinco grandes “escenas” de la obra, y no las partes intermedias, de modo que cada escena debe terminar con un telón. Esto me ha permitido cambiar la posición de mi cámara como director para mostrar a los personajes dentro del laberinto del que nunca podrán escapar. Esa libertad no es posible cuando se escenifica la obra de teatro, que muestra el búnker donde los cuatro personajes están atrapados como un solo espacio vivido por el público desde una única perspectiva, como una gran escena sin interrupciones».

Pierre Audi

Y añade que «la decisión de Kurtág de respetar el texto fue extremadamente arriesgado, ya que implicaba la composición de un recitativo prolongado, cantado y enriquecido por un colorido acompañamiento orquestal con pasajes ocasionales de música sin palabras. Si esta decisión traiciona la concepción original del trabajo es porque la transforma en un drama emocional-existencial, que avanza hacia un poderoso clímax trágico».

El director catalán Lluís Pasqual siempre asegura -y son muchos quienes se muestran de acuerdo- que, en la ópera, la dirección de escena la marca la partitura. Audi asegura que «la puesta en escena de una ópera permite al director apartarse de las indicaciones literales del compositor , siempre y cuando el viaje propuesto sea profundamente musical, siempre que la narración teatral se construya a partir de la partitura y a través de los textos y su rica interacción con aquella».

Se cuenta que Samuel Beckett les dijo a los actores que estrenaron «Fin de partie»: «Debemos arrancar tantas carcajadas como sea posible con esta cosa atroz» ¿Hay humor en su puesta en escena? ¿Puede haber humor con esos patéticos personajes? El director libanés responde afirmativamente. « Sí, hay humor. Y los personajes no dejan de reírse de sí mismos , de su pasado, presente y de su inminente futuro: el final de sus vidas. El humor de Beckett es el tranquilizador barómetro de su intensa humanidad». Audí ha añadido a los cuatro personajes, además «un halo de esperanza y de supervivencia ». «Su valentía para soportar su destino -explica- es esa esperanza que el público presencia y en la que cada uno de nosotros puede reconocer partes de sí mismo o de nuestros familiares. En estos momentos, la supervivencia es un tema con el que el público probablemente se identificará mejor de lo que podría haber sido hace un año. En este momento, esperamos que la Humanidad supere la Covid 19, pero nadie en el planeta puede garantizar esto. Todos estamos esperando como personajes de Beckett».

Gyórgy Kurtag

Hace apenas dos años que «Fin de partie» se estrenó en la Scala. Sin embargo, como apunta el propio Audi, en este corto período de tiempo el mundo ha recibido una brutal sacudida en forma de pandemia, que afecta a todos los sectores. ¿También al montaje de «Fin de partie»? «La puesta en escena es idéntica a la que se vio en la Scala y en Ámsterdam -cuenta Pierre Audi-. Es una interpretación atemporal y universal en la que se ha profundizado ya y que siempre ha sido interpretada por los mismos para los cantantes. Inevitablemente, se ha profundizado a medida que se descubren más y más capas en la música y el texto cada vez que lo revivimos».

¿Y cómo cree el director que va a influir en la ópera y en el teatro la situación que estamos viviendo? ¿qué papel juegan (también la cultura) en este mundo en el que parece que no hay más que dos ejes, la salud y la economía? «Lamentablemente -responde el director escénico-, no soy nada optimista por lo que respecta al futuro de las artes escénicas en todo el mundo tras la Covid-19. Nuestro consumo de arte en los escenarios todavía está anquilosado en los rituales teatrales del siglo XIX . La pandemia ha demostrado lo vulnerables que son esos rituales y lo inmensamente frágiles que se vuelven los modelos económicos de los que dependen frente a la crueldad política y económica del siglo XXI. Todo esto no se puede cambiar de la noche a la mañana. Esperemos para empezar que el mundo cultural, al que se le ha inducido un coma artificial, no se despierte dañado. Pero las posibilidades de que sí lo esté son enormes y en este momento nadie sabe ni tiene idea de cómo reparar, curar o reinventar los sistemas en los que hemos confiado. Los gobiernos han mostrado una enorme ambivalencia y el público está tristemente marcado e inseguro. ¡Y no solo porque le teman al virus! En las artes, todos, artistas y responsables administrativos, tenemos una gran tarea por delante. Quiero creer que poner en pie obras maestras como “Fin de Partie” es una manera hermosa de nutrir nuestra alma atribulada y hacernos pensar por qué no podemos vivir sin teatro y música en vivo».