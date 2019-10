Nick Cave regala su nuevo disco «Ghosteen» en YouTube El álbum doble que lanza con the Bad Seeds ve la luz hoy en todas las plataformas de streaming

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 04/10/2019 16:37h

«Ghosteen», el nuevo disco doble de Nick Cave and The Bad Seeds, se ha estrenado mundialmente en todas las plataformas digitales este viernes 4 de octubre, y verá la luz en formato vinilo y CD el viernes 8 de noviembre. La gran sorpresa que ha acompañado a este lanzamiento ha sido la decisión de Cave de regalar el disco en YouTube, donde ya se pudo escuchar este jueves.

«Las canciones del primer disco son los niños. Las canciones del segundo disco son sus padres. Ghosteen es un espíritu migrante», explica el propio Cave, que grabó este trabajo en 2018 y a comienzos de 2019 en Woodshed, Malibu, Nightbird, Los Angeles, Retreat, Brighton y Candybomber, Berlin. Ha sido mezclado por él mismo, con la ayuda de Warren Ellis, Lance Powell y Andrew Dominik en Conway, Los Angeles. «Ghosteen» es el decimoséptimo disco de estudio de Nick Cave and The Bad Seeds, continuación de su disco de 2016, «Skeleton Tree», y se publica a través de Ghosteen Ltd. Esta es la alineación que firma las sesiones de grabación:

Nick Cave - voz, piano, sintetizador, coros

Warren Ellis – sintetizador, loops, flauta, violín, piano, coros

Thomas Wydler - batería

Martyn Casey - bajo

Jim Sclavunos – vibráfono, percusión

George Vjestica – guitarra