Guns n' Roses harán una pequeña gira en octubre y grabarán un nuevo disco de estudio Las palabras de Slash, que trazan un calendario claro en los próximos meses para la banda, supondrían su primer lanzamiento discográfico desde 2008

Slash ha revelado que Guns n' Roses volverán a la carretera para ua breve gira el próximo octubre, un mes en el que, además, se centrarán en la grabación de un nuevo álbum de estudio.

En declaraciones a la emisora chile Futuro 88.9 FM, el guitarrista ha explicado que Guns n' Roses volverá a ser su prioridad en otoño cuando acabe su actual tour con Myles Kennedy & The Conspirators -que recientemente pasó por Madrid-.

«Después de Sudamérica, haremos festivales en Europa. Después volveremos a Estados Unidos y Canadá y haremos nuestra primera gira canadiense. Esto va hasta agosto y, después, voy a reengancharme con Guns n' Roses", ha adelantado.

En esta línea, ha añadido que la banda volverá a la carretera para un «pequeño tour en octubre». «Y se ha hablado mucho sobre este disco de Guns n' Roses, con el que actualmente no hemos hecho nada. Así que nos vamos a centrar en esto», ha apuntado.

Yendo aún más allá en el tiempo, ha anticipado que después The Conspirators regresarán por un tiempo, dependiendo de lo que esté haciendo Guns n' Roses. «Pero ya he empezado a juntar material para un nuevo álbum de The Conspirators», ha apostillado.

Las palabras del guitarrista, que trazan un calendario claro para los próximos meses, llegan después de que se anunciara la primera actuación de Guns n' Roses tras la gira de reunión con la que recorrieron varias veces el mundo durante 2016, 2017 y 2018: En septiembre en el festival Louder than life.

Guns n' Roses no publican disco desde el Chinese Democracy de 2008, con Axl Rose como único miembro original. Tras el regreso al grupo de Slash y el bajista Duff McKagan, este nuevo álbum sería el primero con material inédito con ellos desde los dos Use your illusion de 1991.