Slash admite que algunas letras de Guns n' Roses son «sexistas» El guitarrista, que publica disco en solitario este 21 de septiembre, respondía así a la pregunta de cómo encaja el viejo catálogo de Guns n' Roses a la luz del movimiento «Me Too»

Slash ha admitido que algunas canciones clásicas de Guns n' Roses son "un poco sexistas". "Algunas de las canciones son, a su manera, un poco sexistas, pero no para tomarse tan en serio. No creo que fueran maliciosas ni nada de eso", ha declarado a Yahoo! Music.

El guitarrista, que publica disco en solitario este 21 de septiembre, respondía así a la pregunta de cómo encaja el viejo catálogo de Guns n' Roses a la luz del movimiento Me Too.

"Nunca he pensado en eso", dijo a Yahoo! Music, para añadir: "Nunca se me pasó por la cabeza. Quiero decir, creo que cuando el Me Too realmente estalló, pensé en un grupo de músicos, no en algunos en particular (que podrían estar implicados). Pero en su mayor parte, hasta donde sé, no fue así".

Y es que según Slash, ellos no tuvieron ese tipo de relaciones de acoso con las chicas. "Fue más bien al revés en algunos casos", ha apostillado.