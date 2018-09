Taburete y Paul Weller, los discos de la semana

Paul Weller «True Meanings»

Especialista en hacer trizas cualquier expectativa y fintar las convenciones con hábiles movimientos de cadera, Paul Weller cambia de nuevo de rumbo y, después de una década de más que notables cortocircuitos y exhibiciones de rock aguerrido, se pone tierno y melancólico con «True Meanings». Un disco delicado que evoca el soul pastoral de Terry Riley y los susurros del Neil Young más acaramelado y con el que el británico, recién cumplidos los 60, hace un alto en el camino para tomarse un ligero respiro.

Un paréntesis de folk-pop generosamente bañado en vientos y cuerdas que, lejos del acomodo o la sequía creativa, presenta un perfil complementario del antiguo líder de The Jam y The Style Council. Un receso valiente y hermoso con el que, además de aliarse con músicos diferentes generaciones como Conor O'Brien (Villagers) y Erland Cooper (The Magnetic North) y rendir homenaje a David Bowie con una balada quebradiza, saca de nuevo a pasear su arrebatadora elegancia con canciones como «The Soul Searchers», «Wishing Well» o esa «May Love Travel With You» de acabado cinematográfico. Una inyección de serenidad para arrancar el curso con el mejor de los ánimos posible.

8 / 10

DAVID MORÁN