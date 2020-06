1. «Let's have a kiki», de Scissor Sisters

Ineludible en las pinchadas de todo fiestón del Orgullo que se precie, esta picante canción del grupo más picante del pop neoyorquino fue publicada en 2012.

2. «New York City Boy», de Pet Shop Boys

Desde que el dúo británico la lanzó en 1999, es un clásico de los clubes gay de todo el mundo.

3. «Lollipop», de Mika

El amor es el leit motiv de esta canción del cantante libanés, cuyo videoclip transcurre en un mundo de arcoiris.

4. «Born this way», de Lady Gaga

El último gran icono pop paladín de la defensa de los derechos LGTB (ella misma se declaró bisexual) tiene en este tema su gran hit de la fiesta del Orgullo.

5. «It's raining men», de The Weather Girls

Si no suena esta canción, no hay fiesta del Orgullo. Publicada en 1982 por las one-hit-wonder The Weather Girls, es quizá la canción pop más identificable como himno gay a nivel internacional. En esta versión, Ru Paul la cantó con la que ahora es la única superviviente del dúo, Martha Wash.

6. «Believe», de Cher

La artista favorita de muchos y muchas gays de todo el mundo, y una de las más activas de la lista en cuanto a la lucha por la defensa de los derechos LGTB (por ello recibió un premio de la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation).

7. «I will survive», de Gloria Gaynor

Otro «must» absoluto de toda sesión de DJ que pretenda animar una fiesta del Orgullo es este clásico discotequero de 1978.

8. «Sobreviviré», de Mónica Naranjo

La diva Mónica Naranjo fue adoptada como la Gloria Gaynor patria por el colectivo LGTB español gracias a esta canción que, no en vano, tiene un título inspirado por el hit de la cantante norteamericana (aunque en realidad se trata de una adaptación de la canción «Fiume Azzurro», de la cantante italiana Mina).

9. «A quién le importa», de Alaska y Dinarama

Alaska siempre recupera este rompepistas en sus conciertos con Fangoria. Y es que pocos himnos de la liberación ochentera han aguantado tan bien el paso del tiempo.

10. Livin' la vida loca, de Ricky Martin

En esta lista hay varios autores gays, pero el puertorriqueño fue el último en salir del armario. Este año que se estila tanto el ritmo latino, seguro que es una de las canciones que más suena en la gran fiesta del Orgullo.