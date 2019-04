Año I d.B. (después del Bicentenario) El Teatro Real sale de su «zona de confort» El coliseo presentará en la temporada 2019/20 siete títulos nunca antes programados en su escenario

Atrás quedaron las celebraciones del bicentenario y el Teatro Real regresa la temporada que viene a su cotidianeidad. El curso 2019-2020, presentado por el presidente del coliseo, Gregorio Marañón; su director general, Ignacio García-Belenguer; y su director artístico, Joan Matabosch, sigue la vereda transitada en los últimos años: la combinación del repertorio más popular con la adición de óperas de nuestro tiempo y la recuperación e incorporación al repertorio del Real de títulos no estrenados en su escenario.

Doce títulos operísticos, tres veladas de danza, tres conciertos y siete espectáculos familiares componen el menú de la temporada 2019/20 del Teatro Real, el Año I d.B. (después del Bicentenario), con el coliseo de vuelta a sus cifras habituales, con un presupuesto para producción artística de algo más de 28 millones de euros. Es una temporada, explica Joan Matabosch, director artístico del Real, «que pone el acento en lo nuevo, en lo que desafía y nos saca de la zona de confort, pero con grandes ganchos populares».

Y es que de las doce óperas que se presentarán el curso que viene, siete subirán por vez primera al escenario del Teatro Real. Para Matabosch hay una cita que destaca por encima de las demás. El estreno de la ópera «Achille in Sciro», de Francesco Corselli, que podrá verse en marzo de 2020. «Esta Casa ha hecho un esfuerzo descomunal para lo que es una importante operación de recuperación del patrimonio musical español». Fue Ivor Bolton, director musical del Teatro Real, quien encendió la mecha al querer dirigir una ópera española antigua. Se hizo un «casting» de partituras y apareció «Achille in Sciro». Corselli, nacido en Italia pero que residió durante más de cuarenta años en España, donde creó gran parte de su obra, la compuso para la boda de la Infanta María Teresa Rafaela de Borbón con el Delfín de Francia. «Será su estreno público, ya que vio la luz en 1744 en el Real Coliseo del Buen Retiro para los miembros de la Corte», explicó Matabosch.

El resto de las novedades son «La pasajera», una obra del polaco Mieczyslaw Weinberg, que su autor escondió y pudo ser rescatada hace poco más de quince años; «Il pirata», de Bellini, de 1827, y que incomprensiblemente no pisó nunca el escenario del Real; «Into the Little Hill», de George Benjamin (que se pondrá en pie en los Teatros del Canal); «Three Tales», de Steve Reich (en las Naves del Matadero); «Iris», de Pietro Mascagni, que se ofrecerá en versión de concierto; y «Lear», de Albert Reimann.

Junto a ello, el Real presenta otras obras del repertorio más habitual -algunas de ellas de las más populares-: «L’Elisir d’amore», de Donizetti; «La flauta mágica», de Mozart (en ambas casos se repondrán producciones presentadas en pasadas temporadas); «Don Carlo», de Verdi; «La valkiria», de Wagner (segunda parte de la Tetralogía iniciada el pasado año); y «La traviata», de Verdi.

La danza estará representada por el English National Ballet, que dirige la española Tamara Rojo, el Ballet Nacional de España y el Nederlans Dans Theater.

Así queda la programación de la temporada 2019720

Ópera

«Don Carlo» (Giuseppe Verdi). Directores musicales: Nicola Luisotti y Diego Rodriguez. Director de escena: David Mcvicar. Intérpretes: Francesco Meli, Andrea Care, Dmitry Belosselskiy, Michele Pertusi, Dmitri Ulyanov, Luca Salsi, Simone Piazzola, Juan Jesus Rodriguez, Maria Agresta, Ainhoa Arteta, Roberta Mantegna, Ekaterina Semenchuk, Silvia Tro Santafe, Ketevan Kemoklidze… Producción de la Ópera de Francfort. Del 18 de septiembre al 6 de octubre de 2019.

«L'elisir d'amore» (Gaetano Donizetti). Director musical: Stefano Montanari. Director de escena: Damiano Michieletto. Intérpretes: Brenda Rae, Sabina Pueétolas, Rame Lahaj, Francisco Gatell, Javier Camarena, Alessandro Luongo, Borja Quiza, Erwin Schrott, Adrian Sampetrean, Adriana González... Producción del Teatro Real, en coproducción con el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia. Del 29 de octubre al 12 de noviembre de 2019.

«Il pirata» (Vincenzo Bellini), Director musical: Maurizio Benini, Director de escena: Emilio Sagi. Intérpretes: George Petean, Simone Piazzola, Vladimir Stoyanov, Sonya Yoncheva, Yolanda Auyanet, Davinia Rodríguez, Javier Camarena, Celso Albelo, Dmitry Korchak… Nueva producción del Teatro Real, en coproducción con el Teatro Alla Scala de Milán. Del 30 de noviembre al 20 de diciembre de 2019.

«La flauta mágica» (Wolfgang Amadeus Mozart). Director musical: Ivor Bolton y Kornillos Michailidis. Director de escena: Barrie Kosky. Intérpretes: Andrea Mastroni, Rafał Siwek, Stanislas De Barbeyrac, Paul Appleby, Sabine Devieilhe, Rocío Pérez, Anett Fritsch, Olga Peretyatko, Elena Copons, Gemma Coma-Alabert, Marie-Luise Dreßen, Ruth Rosique, Andreas Wolf, Joan Martín-Royo, Mikeldi Atxalandabaso, Antonio Lozano y Felipe Bou. Producción de la Komische Oper de Berlín. Del 19 de enero al 24 de febrero.

«Into the little hill» (George Benjamin). Director musical: Tim Murray. Director de escena: Marcos Morau. Intérpretes: Jenny Daviet y Julia Riley. Nueva producción del Teatro Real, en coproducción con los Teatros del Canal. Del 11 al 15 de febrero, en los Teatros del Canal.

«La valkiria» (Richard Wagner). Director musical: Pablo Heras-Casado. Director de escena: Robert Carsen. Intérpretes: Stuart Skelton, Christopher Ventris, Günther Groissböck, Ain Anger, Tomasz Konieczny, J. Rutherford, Adrianne Pieczonka, Elisabet Strid, Ricarda Merbeth, Ingela Brimberg, Sarah Connolly, Daniela Sindram… Producción de la Ópera de Colonia. Del 12 al 28 de febrero de 2020.

«Three tales» (Steve Reich). Director musical: Nacho de Paz. Operador de sonido: Norbert Ommer. Operador de video: Johannes Bernstein. Nueva producción del Teatro Real en coproducción con Naves Matadero - Centro Internacional de Artes Vivas. Del 5 al 7 de marzo de 2020, en las Naves del Matadero.

«Achille in Sciro» (Francesco Corselli). Director musical: Ivor Bolton. Director de escena: Mariame Clement. Intérpretes: Andrea Mastroni, Grigory Shkarupa, Tim Mead, Christopher Lowrey, Francesca Aspromonte, Francesca Lombardi Mazzuli, Sabina Puértolas, Leonor Bonilla, Franco Fagioli, Jake Arditti, Kenneth Tarver, David Alegret, Juan Sancho y Kryzstian Adam. Nueva producción del Teatro Real. Del 17 al 27 de marzo de 2020.

«Lear» (Albert Reimann). Director musical: Simone Young. Director de escena: Calixto Bieito. Intérpretes: Bo Skovhus, Torben Jürgens, Andreas Scheibner, Michael Colvin, Kor-Jan Dusseljee, José Antonio López, Andrew Watts, Andreas Conrad, Ángeles Blancas, Erika Sunnegårdh, Susanne Elmark, Ernst Alisch… Producción de la Opéra National de París. Del 16 al 28 de abril de 2020.

«La traviata» (Giuseppe Verdi). Directores musicales: Henrik Nanasi y Nicola Luisotti. Director de escena: Willy Decker. Intérpretes: Nadine Sierra, Lisette Oropesa, Ekaterina Bakanova, Michael Fabiano, Ivan Magrì, Matthew Polenzani, Ismael Jordi, Giorgio Germont, Plácido Domingo, Artur Rucinski, Nicola Alaimo, Luis Cansino. Producción de la Nationale Ópera & Ballet de Amsterdam. Del 9 de mayo al 19 de julio de 2020.

«Iris» (Pietro Mascagni). Versión de concierto. Director musical: Evelino Pidó. Intérpretes. Ermonela Jaho, Leonardo Capalbo, Gabriele Viviani, Miren Urbieta-Vega, Fernando Radó y Vicenç Esteve. 18 y 22 de mayo de 2020.

«La pasajera» (Mieczyslaw Weinberg). Director musical: David Afkham. Director de escena: David Pountney. Intérpretes: Amanda Majeski, Leigh Melrose, Anna Gorbachyova, Lidia Vinyes-Curtis, Marta Fontanals-Simmons, Aigul Akhmetshina, Olivia Doray, Helen Field, Liuba Sokolova, Daveda Karanas, Nikolai Schukoff… Nueva producción del Teatro Real en coproducción con el festival de Bregenz, el Teatr Wielki de Varsovia y la English National Opera. Del 8 al 22 de junio de 2020.

Danza

«Giselle». Dirección y Coreografía: Akram Khan. Música: Vincenzo Lamagna (basada en la original de Adolphe Adam). Director musical: Gavin Shutherland, English National Ballet. Dirección artística: Tamara Rojo. Del 10 al 12 de octubre de 2019.

«Electra». Director y coreógrafo: Antonio Ruiz (con la colaboración de Olga Pericet). Música: Moisés P. Sánchez. Director musical: Manuel Coves. Ballet Nacional de España. Dirección artística, Antonio Najarro. Del 28 al 30 de diciembre de 2019.

«Jubilee». Coreógrafos: Sol León y Paul Lightfoot. Nederlands Dans Theater. Dirección artística: Paul Lightfoot. Del 12 al 15 de junio.

Recitales

Anna Netrebko & Yusif Eyvazov. Director musical Dennis Vlasenko. Orquesta titular del Teatro Real. 1 de noviembre de 2019.

Joyce DiDonato. Director musical Maxim Emelyaychev. Il pomo d´oro. 15 de mayo de 2020.

Philippe Jarousky. Ensemble Artaserse. 25 de mayo de 2020.

Real Junior

«Mi amigo el monstruo». Del 18 al 27 de octubre de 2019.

«Acróbata y Arlequín». Del 8 al 12 de noviembre de 2019.

«La pequeña cerillera». Del 23 al 29 de diciembre de 2019.

«Cine antiguo con músicas nuevas II». Del 17 al 26 de enero de 2020.

«Piano de otros mundos». Del 21 de febrero al 1 de marzo.

«Historia de Babar, el pequeño elefante». Del 12 al 22 de marzo de 2020.

«¡Alabín, alabán, a la Ludwig Van! ¡Beethoven, Beethoven y nadie más!» Del 17 al 24 de mayo.