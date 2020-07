Cómo ver Tomorrowland, el gran hito en la historia del «streaming» protagonizado por una embarazadísima Katy Perry La ambiciosa edición digital del festival se celebra este fin de semana y se podrá disfrutar desde todo el mundo

Nacho Serrano Actualizado: 24/07/2020 16:18h

Tomorrowland Around the World se presenta como «el festival digital más sofisticado y ambicioso nunca creado». Será el sábado 25 y el domingo 26 de julio, coincidiendo con el que iba a ser el segundo fin de semana del evento real, suspendido a causa de la Covid-19. Aunque la dirección no ha dado cifras exactas, se sabe que se han vendido decenas de miles de tickets para presenciar virtualmente el espectáculo online desde hogares de los cinco continentes y 70 deejays de primera fila como David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Oliver Heldens… ¡Y la DJ española B Jones!

Aún hay entradas a la venta: 12,5€/1 día y 20€/2 días. El ticket dará acceso a un recinto virtual que reproducirá la vivencia sensorial, social y musical del archiconocido festival belga. Habrá 8 escenarios con su propia programación artística y actuaciones en vivo durante 10 horas al día entre las 15:00 y 1:00 horas (Central European Summer Time, CEST), que equivale a la hora de Madrid.

Además, hace unos días Tomorrowland dio el anuncio sorpresa de que Katy Perry actuará en su festival virtual el sábado 25. La cantante súper-ventas ofrecerá un gran espectáculo rodeada de efectos visuales y de una grandiosa producción en 3D que usará la tecnología cinematográfica más avanzada de la industria digital de Hollywood.

La aparición de Katy Perry en 'Tomorrowland Around the World' tendrá un carácter especialmente estelar por varios motivos. El primero, la californiana impactará en las pantallas de medio mundo al actuar embarazada del hijo que espera junto a Orlando Bloom. Aunque la vocalista y el actor han guardado en celoso secreto la fecha en la que esperan dar a luz, sí se sabe que será en algún momento de este verano. Por eso, la autora del mítico tema 'I Kissed a Girl' ofrecerá su show en avanzado estado de gestación y, como ha hecho desde el inicio de su carrera, volverá a romper moldes.

En segundo lugar, Katy Perry acaba de publicar el adelanto de su esperado quinto álbum, 'Smile', que saldrá a la venta el 14 de agosto. El single es un tema enérgico y optimista con un aire disco, y en apenas cinco días se aproxima a los mil millones de reproducciones en YouTube. Ante los fans de Tomorrowland, la superestrella del pop interpretará por primera vez el tema en concierto.

El mundo de la música electrónica no le es extraño a la superestrella de Santa Bárbara. Sus mayores hits ('I kissed a girl', 'Teenage Dreams', 'Firewok', 'Roar', 'Dark Horse' y más) han sido remezclados con gran éxito por DJs y productores como Tiësto, Oliver Heldens, R3Hab, Tommy Sunshine o Benny Bennassi.

A lo largo de las últimas semanas, los artistas invitados al festival digital están siendo grabados interpretando su sesión en estudios equipados con fondos chroma key de color verde, la misma técnica que se emplea para combinar a actores reales e imágenes generadas por ordenador en El Señor de los Anillos o Star Wars. Hay cuatro sets repartidos por el globo: en Boom —la sede belga del evento—, Sao Paulo (Brasil), Sidney (Australia) y Los Ángeles (Estados Unidos). El show de Perry se ha grabado en esta última ciudad.

Katy Perry ha declarado: «Siempre he deseado ser parte de la celebración que es Tomorrowland, y año tras año he seguido las innovaciones tecnológicas y la creatividad de este festival. Estoy súper feliz por formar parte de esta versión del evento y espero que mi actuación os haga sonreír».

Además de la musa del pop, Tomorrowland también ha anunciado esta semana el fichaje de VER:WEST. Se trata de un nuevo alias del legendario DJ Tiësto con el que el artista holandés quiere explorar su faceta melódica, con sonidos house y deep house más suaves. El festival no descarta efectuar nuevas confirmaciones sorpresa en los 10 días que restan hasta el gran día.

12 cifras para entender el desafío tecnológico de Tomorrowland y por qué hará historia

El proyecto ha usado la tecnología de Hollywood y de creación de videojuegos más avanzada, y trabajando en tiempo récord: poco más de 3 meses para un proyecto que llevaría dos años. La organización del evento belga ha dado a conocer una docena de cifras y datos para entender por qué el evento virtual del próximo fin de semana (25 y 26 de julio) —que reemplaza al evento real, cancelado por la Covid-19— representará un salto en la tecnología de la música por streaming que cambiará la historia del género.

1. Cuatro estudios repartidos por el mundo

Para grabar a los 60 artistas invitados (entre ellos, Katy Perry, David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki, Don Diablo, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto —con su nuevo alias VER:WEST—, Eric Prydz y su nuevo show [CELL.]… ¡Y la española B Jones!), Tomorrowland ha construido 4 grandes estudios de rodaje con fondo chroma key de color verde: en Boom (Bélgica), Los Ángeles (EEUU), Sao Paulo (Brasil) y Sidney (Australia).

2. Igual que en 'El señor de los Anillos'

En cada uno de los 4 estudios repartidos por el mundo se ha construido una réplica exacta de la misma cabina de DJ. Los platós tienen más de 6 metros de alto, 8 metros de ancho y otros 8 metros de profundidad

3. Múltiples puntos de vista

En la grabaciones se han usado 6 cámaras 4K Ultra HD para conseguir una resolución casi perfecta. Además, en cada escenario hay instaladas varias cámaras virtuales. En el Mainstage, un anfiteatro natural que recuerda al escenario principal real de Boom, el director puede elegir entre los planos que le ofrecen 38 cámaras distintas.

4. Un espacio virtual gigantesco

La isla imaginaria de Pāpiliōnem, moldeada con la misma forma que el característica mariposa de Tomorrowland, alberga los ocho escenarios virtuales (Mainstage, Atmosphere, Core, Cave, The Wall, Elixir, Freedom y Moose Bar). Cada uno tiene 16 kilómetros cuadrados de superficie y el paisaje de cada stage cuenta con 32.000 plantas y árboles distintos y únicos creados digitalmente.

5. Avatares al detalle

El equipo de ilustración y animación digital de Tomorrowland ha creado 280.000 personas diferentes, cada uno con sus propios atributos, rasgos, luces y banderas nacionales. Se moverán de forma autónoma, saltando, bailando y ondeando las enseñas de su país, realzando así la sensación de realidad.

6. Más envolvente que un videojuego

El entorno 3D de Tomorrowland Around the World está compuesto por 10 polígonos más que los videojuegos más modernos. El polígono—polygon, en inglés— es una unidad de superficie triangular y constituye el fragmento mínima creado en ecosistemas de realidad virtual. A mayor cantidad de polígonos, más resolución e información, y con ello una experiencia más inmersiva en el ecosistema digital.

7. Luces, cámara… ¡Acción!

En cada escenario hay más de 750 focos, todos ellos dibujados digitalmente a mano.

8. Millones de millones de bytes

La producción de Tomorrowland Around the World ha generado unos 300 terabytes (TB) de metraje bruto en vídeo. Es decir, 329.853.597.770.307 bytes.

9. Renderizando 24/7

En la recta final para el festival, los gráficos están siendo procesados por decenas de programas de renderización en 3D que trabajan las 24 horas del día, 7 días a la semana, para generar todo el material audiovisual.

10. Tres compañías líderes

Las empresas involucradas en la grabación y creación de los CGIs (computer generated image) son punteras en imagen digital a nivel mundial. Dogstudio es socio tecnológico de Microsoft, el Museo de la Ciencia y la Industria de Chicago, el Centro Kennedy de Washington o Dragone. StYpe ha aportado su tecnología a los MTV Video Music Awards, Eurovision, los Juegos Olímpicos o la Superbowl. La empresa Epic Games ha colaborado con los videojuegos Fortnite, Minecraft y Mortal Kombat.

11. Contra el reloj

Los desarrolladores del mundo virtual de Tomorrowland Around the World calculan que un proyecto de esta magnitud habría llevado 2 años de trabajo en circunstancias normales. Trabajando todas las horas del día y sin descanso desde principios de abril, lo han logrado en poco más de tres meses.

12. Miles de fans coordinados

Aunque la dirección no ha dado cifras exactas, se sabe que se han vendido decenas de miles de tickets para presenciar virtualmente el espectáculo online desde hogares de los cinco continentes. La suscripción es de pago y tiene un precio al alcance de los bolsillos jóvenes: a partir de 12,5€/1 día y 20€/2 días. Las actuaciones en vivo se prolongarán durante 10 horas al día entre las 15:00 y 1:00 horas (Central European Summer Time, CEST), que equivale a la hora de Madrid. En las semanas previas al evento virtual, los fans de Tomorrowland se están organizando por las redes sociales para preparar fiestas en los hogares y vestidos con sus mejores galas.

ARTISTAS CONFIRMADOS

Adam Beyer

Adriatique

Afrojack

Alan Walker

Amelie Lens

Andrew Rayel

ANNA

Armin van Buuren

Bassjackers

B Jones

Carnage

Cat Dealers

Cellini

Charlotte de Witte

Claptone

Coone

Da Tweekaz

David Guetta

D-Block & S-te-fan

Dimitri Vegas & Like Mike

Dixon

Don Diablo

EDX

Eptic

Fedde Legrand

Gryffin

Jack Back

Joris Voorn

Joyhauser

Katy Perry

Klingande

Kölsch

Laidback Luke

DJ Licious

Lost Frequencies

Marlo

Martin Garrix

Modestep

Mr Pig

NERVO

Netsky

NGHTMRE

NWYR

Oliver Heldens

Patrice Baumel

Paul Kalkbrenner

Ran – D

Regard

Reinier Zonneveld

Robin Schulz

San Holo

Solardo

Stephan Bodzin

Steve Aoki

Sub Zero Project

Sunnery James & RM

Tale of Us

Tiësto

Timmy Trumpet

VER:WEST

Vini Vici

Vintage Culture

Wildstylez

Yellow Claw

Yves Deruyter

Yves V