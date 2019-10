B Jones, la DJ española fichada por David Guetta: «El mayor obstáculo en este oficio es el ego» Esta deejay de 35 años y madre de una adolescente ha sido una de las más demandadas este verano

La DJ más demandada en discotecas y festivales de esta temporada, la española B Jones, ha dado inicio a un frenético maratón de viajes y eventos que no se detendrá hasta finales de septiembre. La deejay jiennense, pero ibicenca de adopción, está llegando más lejos que ninguna mujer de nuestro país en el mundo de la música electrónica. Este verano ha completado un tour con más de 40 actuaciones, entre las que destaca su reciente fichaje por F*** ME I’M FAMOUS, la fiesta semanal de David Guetta en Ibiza.

Una de las novedades de esta temporada en la isla ha sido el desembarco en Hï Ibiza —premiado por la Nightlife Association como Mejor Club del Mundo— de la legendaria fiesta de Guetta tras más de una década en Pachá. El DJ francés ha reconfigurado su programación para ocupar cada viernes las dos espacios de la discoteca, y ahí es donde entra en liza B Jones. También ha actuado en algunas de las discotecas más calientes del circuito dance de España, como Marmarela (Aicante), Velice (Torrevieja), Jauja Port (Denia), Marina Beach Club (Valencia), el festival Los Álamos (Estepona), Nikki Beach (Ibiza)...

Bea Martínez, la mujer detrás de B Jones, es al mismo tiempo madre de Kiara, una adolescente de 14 años. «No es fácil encontrar la estabilidad en una vida llena de cambios de horarios y largos viajes. Conciliar la vida profesional con la familiar es un reto, pero tengo suerte de contar con el respaldo de mi madre y una hija que me entiende, me apoya y es el motor de todo lo que hago», asegura.

¿Cómo empezó en este oficio?

Como pasión, cuando tenia 12 años y mi hermana mayor empezó a salir con el DJ de mi pueblo (risas). Como oficio, tardé mucho más. Yo ya era madre y tuve un momento de lucidez en mi vida en el que decidí ser feliz e intentarlo con ilusión. Yo era parte de la organización de algunas fiestas en Madrid y un día le conté mi sueño al DJ residente de Kapital Madrid, Javier Coello. Él se ofreció a ayudarme y me enseñó todo lo que sabía. Nos pasamos muchas noches en el estudio, un día grabé una sesión y la envié a diferentes clubs, promotores y fiestas... Llegaron las oportunidades y no las dejé pasar. Di lo mejor de mí y vino de vuelta lo mejor que me podía pasar: una profesión que hoy es mi estilo de vida.

¿Cómo describiría su estilo a los platos?

Igual que un cantante, un buen DJ debe tener varios registros. Yo tengo varios estilos dependiendo club, el país y el público, pero siempre sin perder mi esencia. En mis sets, la clave es la conexión con el publico, melodías siempre alegres, bases house en sus diferentes estilos, groove, melodía y mucha energía.

¿Emplea visuales en los shows, qué quiere transmitir con ellos?

Sí, utilizo visuales. Froma parte de la identidad y de la animación de las fiesta: Uso visuales dinámicos y divertidos, igual que mis sesiones.

¿Qué obstáculos se ha encontrado en su carrera?

Como cualquier DJ y cualquier artista, a veces el mayor obstáculo es nuestro ego, nuestras ganas de más, nuestras ansias de correr, nuestros miedos... Todo ello me ha hecho ser más paciente y mas agradecida.

¿Alguno de esos obstáculos ha tenido que ver con temas de género? ¿Cómo avanzan las reivindicaciones de igualdad en su escena?

Yo jamás he sentido discriminación por ser mujer. Mis compañeros de cabina me tratan con el mismo respeto que yo a ellos. No voy a ser hipócrita: el mundo es machista desde siempre, pero no especialmente en esta profesión. Si hablamos de igualdad, evidentemente hay muchos más hombres en esta profesión, pero hay cada día más mujeres y tenemos las mismas oportunidades que ellos... ¡Vamos, chicas!

¿Qué otras mujeres destacaría de la escena de DJs española? ¿Hacen piña?

Destacaría a Anna Tur y Marien Baker, pero en mi profesión no me considero mujer ni hombre. Soy deejay y ya está. Creo que mis compañeras de profesión se sienten igual y sería hipócrita si tuviera favoritismos a favor de las mujeres. Hago piña con muchos artistas sin importarme su sexo. Lo que me importa es la afinidad musical, los intereses profesionales y los valores que tenemos en común..

¿Qué tiene entre manos actualmente, a nivel de grabaciones y de directos?

¡Tengo entre manos mi gran canción! Se llama «Stays in Ibiza», acabo de terminarla y creo que es mi obra maestra. En directos, no voy a parar en los próximos meses. Vengo de Corea del Sur, Estados Unidos, República Dominicana y todo el tour en Europa, y en otoño-invierno continuaré en Tailandia, Japón, China, Mozambique, Sudáfrica, varias paradas en Europa...

¿Cómo ve la escena de electrónica en Ibiza? ¿Hay algo que se haya perdido en los últimos años? ¿Y al revés, algo que haya mejorado sustancialmente?

Ibiza ha sido, es y será la capital de la música electrónica en el mundo. No sé si se ha perdido o se ha ganado, pero sencillamente se ha adaptado a las nuevos estilos y tendencias sin perder su esencia.

¿Cómo surgió el fichaje de David Guetta? ¿Cómo es él fuera de la cabina?

En realidad, esa historia tiene menos glamour de lo que parece. No vino Guetta en persona para contratarme (risas). Lo que ocurrió es que llevo 3 años trabajando en diferentes fiestas de la discoteca Hï Ibiza, que es ahora mismo el mejor club del mundo. He trabajado duro y me he ganado su confianza. Cuando Guetta empezó su residencia allí este año, la dirección del club le propuso mi nombre y él acepto. Según mi experiencia, Guetta es aun más grande fuera de cabina que dentro. Es simpático y un tío muy humilde.

¿Cuáles son sus objetivos profesionales para los próximos meses/años?

Tengo dos objetivos. Quiero seguir haciendo vibrar a cada persona que asista mis shows y, además, quiero llegar al mundo con mis producciones musicales.

¿Qué alcance tiene tu proyección internacional?

La verdad es que me quedan pocos países por recorrer, ¡y no me pienso retirar sin actuar en los que faltan! De momento, en cada uno de los últimos 7 años he estado en Europa, África, América y Asia.

¿Cómo afecta a la escena de DJ de electrónica de baile el surgimiento de nuevas tendencias en la industria musical, relacionadas con el trap, el reguetón y la básica urbana en general?

¡Nos obliga a currar más! (risas). Yo soy de las que pienso que la música es sentimiento y emoción. Si otro estilo que no es el mío hace sentir eso a la gente, ¡perfecto! Lo respeto y no me asusta, simplemente trabajaré en mi estilo para hacerles sentir igual cuando yo esté a los platos.

¿Cómo es ser DJ y madre de una adolescente, en términos de conexión musical?

¡Tenemos bastante poca conexión musical! (risas). Solemos escuchar juntas mi música y me suelo dejar aconsejar por su criterio, pero ella tiene sus propios gustos. Algunas veces me acompañan en mis giras y veo que ella se muestra orgullosa y que disfruta, aunque su identidad musical es distinta. Cuando ella va a un concierto que le gusta, también la acompaño y nos lo pasamos bien.

¿Qué tal lleva la familia los sacrificios que exigen su oficio?

No sé si me entienden, pero sin duda me apoyan. Mi hija, mi madre, mis hermanos y mi querida manager, Vanessa, saben que mi sueño se hará completamente realidad cuando a ellos también les haga vivir mejor. Mi vida son ellos, además de mi oficio.

¿Le gustaría añadir algo?

Ser artista es una profesión muy dura y, a la vez, muy gratificante, pero un artista solo no es nadie. Detrás hay un equipo de personas que, más que trabajar contigo, viven tu sueño y lo hacen suyo. Ése es el caso de mi manager, Vanessa Serrano, a la que estoy eternamente agradecida.