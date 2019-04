Bruce Springsteen anuncia la publicación de su nuevo disco «Western Stars» se pondrá a la venta el 14 de junio a través de Columbia Records, y según el «Boss» es «una joya»

Nacho Serrano @Revista_HRB Actualizado: 25/04/2019 15:51h

Cinco años después de lanzar su último álbum, «High Hopes», Bruce Springsteen anuncia la publicación de un nuevo trabajo inspirado en los discos pop del sur de California de finales de los 60 y principios de los 70. «Western Stars» se grabó principalmente en el estudio que Springsteen tiene en su casa en Nueva Jersey, con grabaciones adicionales en California y Nueva York. Columbia Records lanzará el décimo noveno álbum de estudio de Springsteen el próximo 14 de junio, y estará disponible para reserva este viernes 26 de abril.

«Este disco es un regreso a mis canciones basadas en personajes y con extraordinarios arreglos orquestales al estilo cinematográfico. Es una joya de disco». Sus 13 canciones abarcan una amplia gama de temas relacionados con Estados Unidos: habla de carreteras y zonas desérticas, de aislamiento y comunidad y la permanencia del hogar y la esperanza. La canción y el vídeo de «Hello Sunshine» estarán disponible hoy a partir de medianoche.

Ron Aniello, que fue el productor del álbum junto a Springsteen, también toca el bajo, el teclado y otros instrumentos. Patti Scialfa presta su voz y contribuye con arreglos vocales en cuatro canciones. Los arreglos musicales no solo corresponden a los instrumentos de cuerda, vientos y el pedal steel, también incluyen aportaciones de más de otros 20 músicos, entre ellos, Jon Brion (que toca la celesta, el Moog y el órgano farfisa), así como las colaboraciones de los artistas David Sancious, Charlie Giordano y Soozie Tyrell. La mezcla del álbum estuvo a cargo de Tom Elmhirst.

Canciones (todas escritas por Springsteen):

1. Hitch Hikin’

2. The Wayfarer

3. Tucson Train

4. Western Stars

5. Sleepy Joe’s Cafeì

6. Drive Fast (The Stuntman)

7. Chasin’ Wild Horses

8. Sundown

9. Somewhere North of Nashville 10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel