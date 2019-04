Beyoncé lanza nuevo disco por sorpresa La artista ha hecho coincidir el lanzamiento con el estreno en Netflix del documental sobre su actuación en Coachella

El mismo día en que se ha estrenado en Netflix «Homecoming», el documental sobre su actuación en Coachella del año pasado, Beyoncé ha anunciado en su cuenta de Twitter la publicación por sorpresa de un nuevo disco titulado «#HOMECOMING». Se trata de una recopilación de interpretaciones en vivo de hits de su carrera solista como «Crazy In Love», «Sorry», «Run The World (Girls)» o «Drunk In Love», más otros temas de su etapa con Destiny´s Child como «Say My Name, «Soldier» o «Bug A Boo». También incluye dos bonus tracks, «I Been On» y una versión de «Before I Let Go» de Frankie Beverly and Maze.

Como la primera mujer negra que encabeza Coachella, el documental «Homecoming» reconoce a los visionarios afroamericanos que inspiraron a Beyoncé, incluidas las alumnas y alumnos de las HBCU Toni Morrison, Alice Walker, la activista Marian Wright Edelman y el académico W.E.B. Du Bois, además de luminarias culturales como Nina Simone, Maya Angelou, Chimamanda Ngozi Adichie y Audre Lorde. El conocimiento personal de Beyoncé sobre la relevancia y la celebración de las instituciones HBCU comenzó con su padre, Mathew Knowles, un exalumno de la Universidad Fisk.

Rodada a lo largo de ocho meses, la película sigue a la artista de fama mundial en su regreso al escenario tras el nacimiento de sus mellizos, y pone el foco de atención en la preparación integral que se ha llevado a cabo en la creación de la innovadora actuación de Beyoncé, que incluyó cuatro meses de ensayos de la banda seguidos de otros cuatro meses de ensayos de baile con más de 150 músicos, bailarines y otros creativos, todos ellos seleccionados personalmente por la artista. Acerca de su rol como directora de su actuación en directo y de la película que capturó el proceso, Beyoncé dice: «Fue uno de los trabajos más difíciles que he hecho, pero sabía que que tenía que esforzarme al máximo y pedir ese mismo sacrificio a mi equipo, para conseguir que no solo fuera espectacular, sino legendario. Nunca antes se había hecho algo así en un festival, y tenía que ser algo único e incomparable. La actuación fue un homenaje a una parte importante de la cultura afroamericana. Tenía que ser fiel a aquellos que la conocen, y divertir y darla a conocer a quienes todavía tenían que aprender. Al hacer la película y volver a contar la historia, el objetivo seguía siendo el mismo».

Muchos de los participantes; entre ellos la banda, los cantantes, bailarines y steppers son exalumnos de HBCU, y están familiarizados con la tradición de bandas de marcha de las HBCU. Se unieron al propio grupo de artistas de Beyoncé, algunos de los cuales la han acompañado en giras durante años. Los espectadores no solo podrán ver los duros ensayos de baile y el talento de estos artistas increíbles, sino que también podrán escucharlos describir el viaje personal que han realizado desde que eran estudiantes de HBCU hasta convertirse en artistas y experimentar el gran impacto que supone en sus vidas acompañar a Beyoncé en este concierto histórico. «Muchas personas que tienen conciencia cultural y de talento intelectual se graduaron en instituciones HBCU, incluido mi padre», dice ella en la película. «Hay algo increíblemente importante sobre la experiencia de las instituciones HBCU que debe ser celebrado y protegido».

Como obsequio a sus fans, la película también incluye, en los créditos finales, su remake de «Before I Let Go» de Frankie Beverly and Maze, un clásico de R&B de 1981 que suele tocarse en los juegos de las instituciones HBCU, y que también incluye en su disco.