La catedral de Cuenca despide a Gustavo Torner, el polifacético maestro de la abstracción

El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro (i) y el director del museo, Juan March, a su llegada al funeral del artista Gustavo Torner, esta domingo en Cuenca

La Catedral de Cuenca ha acogido este domingo el funeral del artista Gustavo Torner,

fallecido a los 100 años. Desde ahora, sus restos reposarán junto a los de sus padres en el cementerio municipal 'Cristo del Perdón' de la capital conquense. El funeral ha comenzado a las 18:00 horas, después de que las campanas de la Torre de Mangana hayan doblado en homenaje al artista fallecido este sábado, en el templo mayor conquense y oficiado por el obispo de la diócesis, José María Yanguas.

Al mismo han asistido, entre otros, el vicepresidente primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, junto a otros miembros de la corporación municipal; o representantes del mundo de la cultura, como el director de Exposiciones de la Fundación Juan March, y director del Museo de Arte Abstracto de Cuenca, Manuel Fontán.

En declaraciones a los medios antes del funeral, el consejero de Educación ha reconocido el legado de Torner y el «impulso que ha hecho la cultura de la mano de otros artistas muy reconocidos también por la ciudad de Cuenca», como la fundación del Museo de Arte Abstracto Español junto a Fernando Zóbel.

Pastor ha resaltado también el valor del Espacio Torner, en la antigua iglesia de San Pablo y que recoge obra del artista conquense, y que este año «nos invitaba a todos a participar en las actividades del centenario».

Medalla de Oro de Castilla-La Mancha en 1993 e Hijo Predilecto de la ciudad de Cuenca en 2025, participó también en el diseño y montaje del Museo Catedral y en el de las vidrieras para la Capilla Mayor de la Catedral de Cuenca, espacio que precisamente este domingo le despide antes de recibir sepultura sus cenizas en el cementerio municipal.

Precisamente, tal y como ha recordado el consejero, la ciudad se encontraba celebrando este año el centenario del nacimiento de Torner con una serie de actos como conferencias o exposiciones.

Por último, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha trasladado a la familia, amigos y allegados «el lamento más profundo, pero sobre todo el agradecimiento máximo que representa también el clamor de toda la ciudadanía».

Gustavo Torner ha fallecido este sábado, tras cumplir 100 años el pasado 13 de julio, y los mensajes de condolencia han llegado desde el mundo de la cultura, de entidades como el Museo del Prado, el Reina Sofía o la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y también desde el ámbito político y social.