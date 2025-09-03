Suscríbete a
Alatriste y la brumosa tierra natal del alma

«Vuelve la voz de un autor que es una de las más originales, renovadoras y populares de los últimos cuarenta años en España y Europa»

Arturo Pérez-Reverte: «Escribiendo 'Alatriste' me reconcilio con España»

Arturo Pérez-Reverte, durante la presentación de la nueva novela de Alatriste
Arturo Pérez-Reverte, durante la presentación de la nueva novela de Alatriste Belén Díaz

Alexis Grohmann

Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Edimburgo

Vuelve Alatriste y junto con la saga vuelve la voz de un autor que es una de las más originales, renovadoras y populares de los últimos cuarenta años en España y Europa. Se trata de un autor con éxito comercial y popular, sí, pero ... sin que esto suponga ninguna merma, porque como nos ha explicado Félix de Azúa en 'Autobiografía de papel', «la única esperanza de que se conserve durante algún tiempo el antiguo arte literario está en el mercado, el cual, justamente porque no discrimina moralmente, a veces lanza buena mercancía. Como el reloj parado de Lewis Carroll, acierta dos veces al día». La buena mercancía, pues, de la literatura de Arturo Pérez-Reverte en conjunto ha estado buscando y creando a un lector nuevo, un lector cómplice que, como el lector a quien buscaba Umberto Eco mientras escribía 'El nombre de la rosa', entrase en su juego.

