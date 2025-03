Nueva polémica transfóbica con J.K. Rowling por el villano de su última novela: un asesino travesti

La nueva novela de J.K. Rowling está suscitando cierta polémica a raíz de los comentarios previos sobre las mujeres transgénero realizados por la escritora y que ahora llegan con un nuevo episodio: y es que el villano de su última novela es un asesino travesti. Ya el propio diario británico «The Telegraph» avisó en su reseña de anoche de que en la obra hay «una trama secundaria para enfurecer a los críticos de Rowling».

«Troubled Blood», como se llama la quinta novela de la serie de sus thrillers policiales protagonizados por el detective Cormoran Strike (la autora de Harry Potter escribe estas novelas bajo el seudónimo de Robert Galbraith), cuenta con los siguientes elementos: el «psycokiller» travesti y un caso sin resolver que involucra a una mujer que desapareció en 1974 y que presuntamente es una de las presuntas víctimas del asesino. La reseña de «The Telegraph» termina reflexionando sobre la moraleja con la que se quedarán los críticos de Rowling por la elección de este villano: «Nunca te fíes de un hombre con vestido».

A lo largo de este año, Rowling ha recibido fuertes críticas por sus comentarios sobre la necesidad de «espacios de un solo sexo» donde las mujeres puedan estar seguras excluyendo directamente a las mujeres trans en estos llamados espacios seguros. En su página web personal, escribió : «Cuando abres las puertas de los baños y los vestuarios a cualquier hombre que cree o siente que es una mujer y, como he dicho, los certificados de confirmación de género ahora se pueden otorgar sin necesidad de cirugía u hormonas, entonces abres la puerta a todos y cada uno de los hombres que desean entrar. Esa es la simple verdad ».

Todo partió de un comentario que hizo previo a este en Twitter en donde consideró que solo las mujeres menstrúan , lo que indignó a grupos que consideran esa perspectiva discriminatoria, siendo a partir de ahí acusada de tránsfoba por numerosos usuarios. Rowling apuntó que fundamentaba su opinión en haber sido víctima de violencia de género y haber sufrido una agresión sexual cuando tenía 20 años , algo que recalcó que no contaba para obtener la compasión de nadie, sino para que la gente entendiera que tiene una «historia de fondo compleja» que moldea sus «miedos, intereses y opiniones», como ocurre con el resto.

En el largo artículo que publicó en su web, Rowling señaló que cree que cambiar de sexo «será una solución para algunas personas con disforia de género», pero criticó que un hombre que no tenga la intención de operarse o tomar hormonas pueda ser reconocido como mujer. «La explosión actual del activismo trans insta a la eliminación de casi todos los sistemas robustos que los candidatos para la reasignación tenían que pasar . Un hombre que tenga la intención de no operarse y no tomar hormonas puede ahora obtener un certificado de reconocimiento de género y ser una mujer ante la ley», escribió.