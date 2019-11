La novela con la que Cristina Morales ganó el Nacional de Narrativa fue rechazada por Seix Barral por radical La escritora asegura que antes de presentar «Lectura fácil» a Anagrama acudió a la editorial de Planeta, que le puso como condición para publicarla no atacar directamente a personas e instituciones

Servimedia Madrid Actualizado: 03/11/2019 17:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La novela «Lectura fácil» (Anagrama), por la que la escritora Cristina Morales ha obtenido el premio Nacional de Narrativa, pudo no haber visto la luz o, al menos, no en la forma en la que se ha publicado. Antes de presentársela a Anagrama, la granadina asegura que acudió a Seix Barral, sello editorial de Planeta, que le puso como condición no atacar directamente a personas e instituciones.

Tachada de radical, tanto en forma de acusación como de alabanza, Cristina Morales no deja indiferente. El jurado del Ministerio de Cultura y Deporte que le concedió el Nacional de Narrativa destacó en su fallo la «propuesta radical y radicalmente original» que hace Morales en su novela, en contenido y forma.

Fue también su radicalidad la que le valió los reproches del Gobierno en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, después de que la novelista dijera que se alegraba de los disturbios de Barcelona por la sentencia del «procés» y de ver en llamas «las vías comerciales tomadas por la explotación turística y capitalista».

Entonces, la portavoz y ministra de Educación, Isabel Celaá, se llevó las manos a la cabeza alegando que «es sorprendente que estas palabras hayan podido llegar a ser pronunciadas», ya que «nadie quiere ver a su propio país con llamas en algunas calles». El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, subió la apuesta y propuso a Morales que «prenda fuego» a los 20.000 euros que le corresponden por el premio.

Ante tal algarabía, el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos, que formó parte del jurado del Nacional de Narrativa de este año, escribió a tenor de la polémica que a Cristina Morales «no le dieron el Premio Nacional de Opiniones», dando a entender que debía separarse la obra de lo que expresaba autora.

Esa radicalidad también está presente en su libro, en el que hace una fuerte crítica del sistema asistencialista y el tutelaje sobre las personas con discapacidad intelectual. Y es que el libro cuenta la historia de Marga, Nati, Patricia y Àngels, cuatro primas con distintos grados de discapacidad intelectual que comparten un piso tutelado y que, en primera persona, relatan su día a día.

El consejo de los servicios jurídicos

Antes de presentar «Lectura fácil» en Anagrama, Morales señala que acudió con su novela a Seix Barral, editorial que tiene entre sus firmas a otros premios nacionales de Narrativa como Fernando Aramburu o Antonio Muñoz Molina. Sin embargo, los servicios jurídicos de este sello aconsejaron atenuar la crítica que hace la autora hacia figuras como el actor Pablo Pineda, el periodista Juan Soto Ivars o la filósofa Carolin Emcke.

A Pablo Pineda, que en la novela presenta como Patxi Pereda, Pepo Pallás, Porfirio Páez y otros nombres ficticios, una de sus personajes le tilda de «macho fascista neoliberal» por criticar el aborto, y le dedica unas cuantas páginas de un «fanzine» en el que critica su «trabajo represor» en la discapacidad. Para la escritora, Pineda, actor y escritor con síndrome de Down, «es un intelectual» que «ocupa un lugar de poder dentro del mundo de la discapacidad».

La versión de «Lectura fácil» publicada por Anagrama incorpora un «fanzine» libertario de 30 páginas elaborado por Nati, uno de los personajes con discapacidad intelectual ideados por Morales, aunque la versión original contenía alrededor de cien, según cuenta la propia autora. Servimedia se ha puesto en contacto con Seix Barral, pero ha declinado pronunciarse sobre este tema.