Twitter La barriobajera pelea en Twitter entre las escritoras Lucía Etxebarría y Zoé Valdés a cuenta de VOX La española y la cubana se enzarzan en una disputa en la que se lanzan ataques no siempre elegantes

ABC Actualizado: 01/07/2019 12:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La escritora Lucía Etxebarría vuelve a estar estar inmersa en una polémica tuitera en este caso consecuencia de un tuit en la que ella criticaba las palabras de Rocío Monasterio en donde la dirigente de VOX afirmaba: «En los colegios se tienen que dar contenidos estrictamente científicos».

Esto replicaba la popular escritora a la de VOX: «Esta inmigrante cubana que se ha hecho millonaria merced a oscuras operaciones de especulación inmobiliaria, ahora que no venga a darnos lecciones a los demás de lo que deben aprender nuestros hijos».

Y ahí es donde empezó a liarse, cuando la escritora Zoé Valdés, para defender a la política de la formación liderada por Santiago Abascal, le espetó con palabras gruesas: «Vete a lavar el chocho que te apesta a fana. Rocío Monasterio es nacida en España, y aunque no lo fuera, es española. Más española que tú».

No voy a hablar de mi vida sexual, pero no hay mucha fana en ella, creéme — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 30 de junio de 2019

Entonces le tocó el turno a Etxebarria, que ironizó sobre lo dicho por la escritora cubana y finalista del Premio Planeta. Pero, sobre todo, atacó su «insolidaridad». «Zoé Valdés, tú también fuiste inmigrante. Nadie te repatrió ni te negó la sanidad. Que apoyes a quien quiere repatriar y negar la sanidad a inmigrantes como tú es de una falta de empatía aterradora».

Zoé contestaba: «¿Ya se te olvidó cuando te quitaste los zapatos en Palacio? Te tenía delante. Ahora con finezas. 'Insolidaria' tú. A los padres que envían niños solos debieran quitárselos. ¿O ya olvidaste a Elián González y toda la que armaron? Y eso que su madre murió por darle la libertad».

El debate fue largo con ataques de todo tipo y finuras laterales, en este caso por parte de Etxebarria, en comentarios a otros usuarios como: «Zoe Valdés me insulta diciendo que "el coño me huele a fana". Como me ha bloqueado, ¿podría alguien decirle a Zoe Valdés, inmigrante cubana, que en español se dice semen y no fana? Por su rollo nacionalista español, más que nada. Soy hija y nieta de migrantes, a mucha honra». O bajezas como: «No voy a hablar de mi vida sexual, pero no hay mucha fana en ella, creéme».

Zoe Valdés me insulta diciendo que " el coño me huele a fana" Como me ha bloqueado, ¿podría alguien decirle a Zoe Valdés, inmigrante cubana, que en español se dice semen y no fana? Por su rollo nacionalista español, más que nada

Soy hija y nieta de migrantes, a mucha honra — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 30 de junio de 2019

La escritora de «Beatriz y los cuerpos celestes» ha arremetido contra la propia Twitter también por considerar que el listón a la hora de suspender las cuentas de la red social son caprichosos:

@TwitterEspana ¿ me puedes explicar cómo puede ser qu@ZoeValdés mantenga colgado en su perfil que " me apesta el coño a fana" ( semen) y a bacalao rancio y que sin embargo me dejastéis DOS DÍAS SIN perfil por escribir "pXXX chino mXXXcón" que es el nombre de un artista — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 1 de julio de 2019

No voy a hablar de mi vida sexual, pero no hay mucha fana en ella, creéme — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 30 de junio de 2019

Valdés, a su vez, ha querido justificar la dureza de sus ataques explicando que le ha respondido «en el tono que ella trata a los demás». Y ha zanjado: «Además uno tiene derecho a defender a quien quiera».