Juan Manuel de Prada: «No voy a claudicar, no me voy a convertir en un eunuco»

No es Taylor Swift, ni se le parece, pero Juan Manuel de Prada también tiene su público. Lo demostró este miércoles en el Aula de Cultura ABC, adonde acudió para presentar su nueva novela, 'Mil ojos esconde la noche', en la que da continuidad a aquellas 'Máscaras del héroe' que lo catapultaron hace ya tres décadas. «Me he propuesto escribir los libros que necesito escribir, sin ningún tipo de respeto humano, sin aceptación de las convenciones y sin deseo de halagar al público ni nada parecido», dijo, a modo de presentación. Nada mal, para empezar. «Me he dado cuenta de que en este momento de mi carrera literaria no había nada que hacer ya. Hay muchos escritores ínfimos que son peloteadísimos. Como sé que no hay nada que hacer, decidí que había que escribir para la posteridad».

Prada exhibió su particular visión de la vida literaria durante la charla que mantuvo con el director de ABC, Julián Quirós, y Carlos Aganzo, director de la Fundación Vocento. Ambos destacaron la ambición de 'Mil ojos esconde la noche', que en su versión manuscrita ocupa 1.600 páginas y que se publicará en dos volúmenes. «Es una obra que se podría haber publicado hace treinta o cien años», valoró Quirós. «Me recuerda a cuando tenía 18 o 20 años y tenía la gran suerte de no haber leído las grandes novelas que tanto disfruté. Tuve esa sensación», dijo el director de ABC. «Es una novela valiente, en muchos sentidos. Más allá del espectáculo del lenguaje que nos arroja, del estilo, es esa manera de ignorar lo políticamente correcto, todos los corsés que nos impone la ideología contemporánea... Huye de todo esto».

A este respecto, el escritor y también columnista de ABC comentó que «hoy en día la sociedad literaria ha desaparecido: las personas que tienen un gusto literario y lo imponen han desaparecido, y lo que hay son unos mandarines que apacientan a gentes gregarias y les hacen decir que escritores mediocres de segunda fila son los grandes maestros de la literatura española. Sé que nadie lo va a decir y lo he apartado de mi horizonte de escritor. Si quisiera dar un puñetazo en la mesa habría escrito una novela trans, con tíos que se mutilan... Humillarse a las condiciones y al halago de esta época no tiene sentido».

El éxito, opinó Prada, es «siempre un éxito sistémico, lo que conviene al sistema». Y «un escritor que se precie debe olvidarse de este mundo de referencias». Tiene un precio, claro. «Toda mi obra está prácticamente agotada y no reeditada porque hay que publicar a los grandes escritores de ahora». En esta suerte de continuación de 'Las máscaras del héroe' pone de relieve las vilezas de figuras relevantes de la cultura española en el París ocupado de los años 40. Entre ellos, Gregorio Marañón, el gran intelectual español de mediados del siglo pasado, o Picasso. Es una obra polémica, con muchos detalles escabrosos, también de personajes como el periodista César González-Ruano. «He sido muy cuidadoso con las cosas escabrosas. Si Ruano dice que los hijos de Sión son además hijos de otra cosa, esa frase la escribe Ruano en uno de sus libros. Si los falangistas hablaban de la Guerra Civil como la gloriosa cruzada, lo escribo. Hay que escribir en serio, si no, todo es una mierda, como estos escritorcillos. No voy a claudicar, no me voy a convertir en un eunuco».

Durante la charla, Prada habló sobre algunos de los personajes que pasean por sus páginas. Marañón, por ejemplo: «Su caso es interesante porque sus estudiosos y las personas que custodian su memoria lo han falsificado. Hay un libro sobre sus años en París donde ni se mencionan sus colaboraciones con Falange. Es una falsificación alucinante». Admitió que probablemente ha tratado mejor a las mujeres, como a la actriz María Casares: «Es un caso admirable, llegó a Francia siendo adolescente, intentando triunfar en el teatro, y llegó a ser la primera actriz en el teatro francés». Todos confluyen en aquel París de la posguerra española, que «explica una sociedad podrida, una nación envilecida, cobarde, hundida en la más pura miseria y que se rinde sin combatir. Es un emblema del pudridero europeo».

Aún falta por salir publicada la segunda parte de 'Mil ojos esconde la noche', pero probablemente no sea la última que protagonice Fernando Navales. 'Las máscaras del héroe' acaba antes de la Guerra Civil, y esta pasa a la posguerra. «Creo que voy a escribir la novela de Navales en la Guerra Civil, si reúno valor la escribiré. Si esta es escabrosa, imagínate Navales en la Guerra Civil, la que puede preparar. Cada vez me seduce más la idea», dijo Prada. «Ahora me gustaría escribir una novelita más contenida. Si escribo la novela de Navales sería muy polémica. Si 'Mil ojos esconde la noche' lo es por el retrato que se hace de algunos personajes, la de la Guerra Civil sería infinitamente más problemática». Que luego nadie pueda decir que Prada no avisó.