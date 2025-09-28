Javier Castillo, el hombre que susurraba los 'best sellers': «Más que el amor, nos une el dolor»

Javier Castillo no sabía que los cadáveres carbonizados de las series se eligen por catálogo. Superado el impacto inicial, el escritor superventas descubrió que incluso tenía preferencias: no le valía que las manos estuvieran muy quemadas o que el material desprendiera demasiados reflejos. ... Tenía que ser el perfecto para 'El cuco de cristal', la adaptación de su novela homónima que Netflix estrenará este otoño. «Ya está todo montado. Álex García está espectacular. Sale el 14 de noviembre», anuncia satisfecho.

Con más de dos millones y medio de libros vendidos solo en España, el autor de 'La chica de nieve' tiene muy claro lo que quiere y su intuición le suele guiar hasta dar en la diana. Por eso, en cuanto vio cómo a un chico extranjero le daba un bajón de azúcar en la ermita de San Telmo, en Tenerife, supo que había encontrado la semilla de su último libro, 'El susurro del fuego' (Suma de Letras).

«Hasta ese momento no tenía la historia, solo tenía el tema. Quería escribir algo acerca de hacernos abrir los ojos, de disfrutar de la vida. Estamos todos enfrentados y con ese caldo de cultivo se apaga el brillo de la ilusión. La gente ha perdido la esperanza», apunta. El chico iba con su novia y el choque entre aquel viaje al paraíso y la ambulancia camino al hospital puso en marcha su imaginación.

«Seguramente no iba a acabar en nada, pero… ¿Y si fuera mucho más grave?, ¿por qué vinieron a las islas? Empecé a pensar que venían a celebrar el final de un cáncer. Tenían muchas expectativas y el hospital lo trastoca. ¿Y qué puede ocurrir que lo cambie todo?». El escritor teje la historia alrededor de dos hermanos mellizos. Laura invita a Mario a visitar Tenerife, donde reside, para celebrar su última sesión de quimioterapia, pero sufre una recaída que lo lleva al hospital. Cuando recibe el alta, su hermana ha desaparecido.

Los Gigantes, el Sendero de los Sentidos, La Orotava, Puerto de la Cruz, el Observatorio Astronómico… Enseguida se dio cuenta de que Tenerife era el lienzo perfecto. «Odio la expresión de que el lugar es un personaje más de una novela. Yo quiero que sea el alma. El lugar que va transformando a los protagonistas», relata el escritor, que por ello presenta el libro a los medios a la orilla del Atlántico, con el Teide desdibujado por la calima.

'El susurro del fuego' Suma de Letras. 427 páginas

Ninguna de sus siete novelas anteriores está ambientada en nuestro país. Aunque la serie protagonizada por Milena Smit se desarrolla en Málaga, 'La chica de nieve' no es una excepción. «Firmé con Netflix España y una de sus condiciones era que tenía que transcurrir en nuestro país. En el libro, las niñas desaparecen en Acción de Gracias y teníamos que buscar un lugar en el que la Navidad fuera importante. Esas fechas en Málaga se han convertido en una locura. Vimos el escenario perfecto para hacer la traslación y que la desgracia ocurriera durante la cabalgata de los Reyes Magos», afirma.

Castillo nació en esa tierra y no ha querido separarse de ella cuando ha conocido el éxito. «Es la distancia justa, me permite decir que no a ciertos eventos», señala con la determinación propia del que, pese a quien le pese, ahorra todo el tiempo que puede para invertirlo en los suyos. Cerca de sus raíces es como mantiene los pies en la tierra. De origen humilde, comenzó a trabajar a los catorce años en la panadería de su barrio. También fue camarero, barrendero y cajero en un banco para pagarse la carrera de Empresariales.

Después, pasó a consultoría estratégica, fusiones de empresas…, pero seguía escribiendo en el tren. El autor fue concibiendo la novela que le cambiaría la vida, 'El día que se perdió la cordura', durante los 45 minutos que tarda el Cercanías desde Fuengirola al centro de Málaga. Los capítulos de un ritmo trepidante con un giro final le funcionan desde entonces y el resultado siempre es muy visual. De hecho, Castillo reconoce que en Netflix ya están leyendo 'El susurro del fuego'. «Estamos viendo si hay opciones para adaptarlo. Ojalá», avanza.

Sus protagonistas se mueven con rapidez por fuera, pero cargan con pesos pesados por dentro; todos están marcados por un trauma. «Es un reflejo de la realidad, el componente más universal del mundo. Más que el amor, porque algunos no lo conocen, pero todos sufrimos. El dolor nos une».

La luz y la oscuridad, el frío y el calor, la ciencia y la religión, la tierra y el cielo… Castillo juega al contraste a lo largo de todo el libro. «Me encantan los choques de contrarios porque es donde surge lo interesante. Nadie es de una manera siempre y todos estamos llenos de contradicciones. Laura, por ejemplo, es astrofísica y al mismo tiempo cree en Dios y es muy espiritual». Cuando cae la noche en el Teide se entiende el mensaje que le quiere hacer llegar a su hermano: «Tienes la lava bajo tus pies, que te une al núcleo de la Tierra, mientras estás viendo el universo entero. Te hace sentir que en realidad tú no eres importante, pero que formas parte de algo único».