Javier Castillo, el hombre que susurraba los 'best sellers': «Más que el amor, nos une el dolor»

El autor de 'La chica de nieve' vuelve a las librerías con un thriller ambientado en Tenerife mientras Netflix estrena su última adaptación, 'El cuco de cristal'

Javier Castillo: «Proust se me ha atragantado siempre. Quizás me seduzca en el futuro»

Javier Castillo en el Parque Nacional del Teide
Javier Castillo en el Parque Nacional del Teide Asís G. Ayerbe
Celia Fraile Gil

Celia Fraile Gil

Puerto de la Cruz (Tenerife)

Javier Castillo no sabía que los cadáveres carbonizados de las series se eligen por catálogo. Superado el impacto inicial, el escritor superventas descubrió que incluso tenía preferencias: no le valía que las manos estuvieran muy quemadas o que el material desprendiera demasiados reflejos. ... Tenía que ser el perfecto para 'El cuco de cristal', la adaptación de su novela homónima que Netflix estrenará este otoño. «Ya está todo montado. Álex García está espectacular. Sale el 14 de noviembre», anuncia satisfecho.

