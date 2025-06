La IA revela que muchos Rollos del Mar Muerto podrían ser más antiguos de lo que se cree

Muchos de los Rollos del Mar Muerto podrían ser más antiguos de lo que se creía e incluso dos fragmentos de los manuscritos bíblicos hallados en las cuevas de Qumrán parecen datar de la época en que se cree que fueron escritos. Son las conclusiones a las que ha llegado un equipo internacional de expertos, dirigidos por Mladen Popović, de la Universidad de Groningen (Países Bajos), con una investigación que combina la datación por radiocarbono, la paleografía y un programa de inteligencia artificial entrenado para precisar mejor las fechas llamado Enoc.

«Con la herramienta Enoc hemos abierto una nueva puerta al mundo antiguo, como una máquina del tiempo, que nos permite estudiar las manos que escribieron la Biblia, especialmente ahora que hemos establecido, por primera vez, que dos fragmentos de rollos bíblicos provienen de la época de sus presuntos autores», señalan los investigadores.

Según su estudio, publicado en PLOS One, los fragmentos 4QDanielc (4Q114) y 4QQoheleta (4Q109) son los primeros conocidos de un libro bíblico de la época de sus presuntos autores. «No sabemos exactamente quién terminó el Libro de Daniel, pero la suposición común es que este autor lo hizo a principios de la década de 160 a. C. Del mismo modo, para Eclesiastés (Qohelet), los estudiosos asumen que un autor anónimo del período helenístico (siglo III a. C.) estuvo detrás de este libro bíblico, en lugar de la visión de la tradición de que fue el rey Salomón del siglo X a. C. Nuestra novedosa datación por radiocarbono para 4Q114 y la predicción de la fecha de Enoc para 4Q109 ubican estos manuscritos en la misma época que estos autores anónimos de los siglos II y III a. C., respectivamente. Por lo tanto, estos resultados han creado ahora la oportunidad de estudiar evidencia tangible de las manos que escribieron la Biblia», indican sus autores en una nota de la Universidad de Groningen.

Para Jaime Vázquez Allegue, estudioso de los Manuscritos del Mar Muerto, que se hayan datado textos con una mayor antigüedad de la que se presuponía no resulta sorprendente «porque en Qumrán hay manuscritos preQumránicos, por tanto más antiguos que el establecimiento del grupo en el desierto». La auténtica novedad, a su juicio, es que «Enoc se ha convertido en referencia a la hora de datar el resto de manuscritos». En su opinión, la investigación sobre 'Las manos que escribieron la Biblia' ha sido «una de las grandes aportaciones de la IA a los manuscritos» porque «permitió localizar fragmentos menores dispersos como partes muy pequeñas de una misma obra, pero, sobre todo, detectó que en varias obras habían participado dos escribas, no uno, como se pensaba».

De la paleografía a la IA

Desde el hallazgo de los primeros manuscritos en 1947 en las cuevas de Qumrán (Cisjordania), los Rollos del Mar Muerto han aportado valiosa información para comprender los orígenes judíos y cristianos al ser los textos bíblicos más antiguos del mundo descubiertos hasta la fecha. Se han datado entre el siglo III a.C. y el II d.C., pero se desconoce cuándo fueron escritos en concreto muchos de ellos.

Hasta ahora, su datación se ha basado principalmente en la paleografía. Al estudiar la evolución de los estilos de escritura a lo largo del tiempo, los investigadores determinan la antigüedad aproximada de algunos manuscritos sin fecha mediante la evaluación de su escritura (el estudio de la escritura antigua), pero para la mayoría de los Rollos no existen otros textos de ese período disponibles con los que comparar. Entre los pocos manuscritos en arameo/hebreo de los siglos V-IV a. C. y finales del siglo I y principios del II d. C., existe una brecha que impide la datación precisa de los más de mil rollos y fragmentos de la colección de los Manuscritos del Mar Muerto.

Para este trabajo, los investigadores evaluaron la antigüedad de 24 manuscritos de varios yacimientos del actual Israel y de Cisjordania mediante datación por radiocarbono, y posteriormente emplearon aprendizaje automático para estudiar los estilos de escritura de cada documento. Al combinar ambos conjuntos de datos, el equipo creó un programa de IA —llamado Enoc, en honor al personaje bíblico— que utiliza el estilo de escritura de otros manuscritos de la región para determinar objetivamente un rango de edad aproximado.

La validación cruzada mostró que Enoc puede predecir fechas basadas en radiocarbono a partir del estilo con una horquilla de unos 30 años (más o menos). «Esto es incluso más preciso que los resultados de la datación por radiocarbono directa en el período de 300-50 a. C.», señalan en la universidad de Groningen.

Textos de estilo 'asmoneo' y 'herodiano'

Para probar el programa, expertos en escritura a mano antigua evaluaron las estimaciones de edad de Enoc para 135 de los Rollos del Mar Muerto. Los primeros resultados de las predicciones de datación de Enoc demuestran que «muchos Rollos del Mar Muerto son más antiguos de lo que se creía», resaltan.

Esto también cambia la interpretación sobre el desarrollo de dos antiguos estilos de escritura judía, denominados 'asmoneo' y 'herodiano'. Los manuscritos con escritura de tipo 'asmoneo' pueden ser más antiguos que la estimación actual de aproximadamente 150-50 a.C. Además, la escritura de tipo 'herodiano' surgió antes de lo que se creía, lo que sugiere que estas escrituras coexistieron desde finales del siglo II a. C., en lugar de mediados del siglo I a. C., que es la opinión predominante.

«Esta nueva cronología de los rollos impacta significativamente en nuestra comprensión de los desarrollos políticos e intelectuales en el Mediterráneo oriental durante los períodos helenístico y romano temprano (finales del siglo IV a. C. hasta el siglo II d. C.). Permite desarrollar nuevas perspectivas sobre la alfabetización en la antigua Judea en relación con desarrollos históricos, políticos y culturales como la urbanización, el auge de la dinastía asmonea y el surgimiento y desarrollo de grupos religiosos como los autores de los Rollos del Mar Muerto y los primeros cristianos», indican desde la universidad de Groningen.

Esta nueva herramienta podría utilizarse para estudiar otras colecciones de manuscritos parcialmente datados a lo largo de la historia y señalar con una precisión de unos 50 años textos de más de 2.000 años de antigüedad.