Sostres es padrino: Despídete del niño como Dios manda

Un verano perdido

«Tenéis razón vosotros, tienen razón vuestros padres. Ni sois tan mayores ni tan listos, ni sois los bebés que vuestras madres creen»

Sostres es padrino: Despídete del niño como Dios manda
Cuando acepto ser padrino dejo muy claro que voy a intervenir y que si sólo quieren un espantapájaros para el bautizo que se busquen a otro. Si estoy en la vida de alguien es para hacer algo de ella.

La madre ha insistido este ... verano en mandar a mi ahijado de 17 a unos campamentos en la militante Cataluña interior -cerca de Vic-, en parte por la formación de su espíritu catalanista, en estos tiempos de bajón y trayecto agotado, pero sobre todo porque son los campamentos a los que ha ido desde niño y le cuesta aceptar que ya no lo es.

Escritor. La Vanguardia, Avui, Factual y El Mundo. Ahora colabora en ABC.

